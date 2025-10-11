Sube a 37 la cifra de muertos por fuertes lluvias, informa Protección Civil

Inundaciones en Poza Rica, Veracruz, uno de los municipios más afectados por las fuertes lluvias.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que ascendió a 37 la cifra de muertos a causa de las fuertes lluvias que azotaron el país entre el jueves y viernes, según conteos de al menos cuatro entidades.

Hasta la tarde del viernes, la cifra se mantenía en 29 muertos. Sin embargo, la CNPC informó que los gobiernos de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro actualizaron sus conteos, de forma que se llegó a la cifra actualizada, la cual se prevé siga cambiando.

De acuerdo con el comunicado oficial de la dependencia federal las víctimas corresponden a cinco personas en Veracruz, una en Querétaro, nueve en Puebla y 22 en Hidalgo. Las autoridades mantienen contacto con las familias afectadas para brindar apoyo y acompañamiento.

A propósito, el Gobierno de México señaló que se mantiene una coordinación permanente con los tres órdenes de gobierno, así como con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con el fin de atender las afectaciones y restablecer los servicios básicos.

Los esfuerzos se concentran en 117 municipios de cinco entidades donde se reportan los mayores daños. En estas zonas se aplican los planes DN-III-E y Marina, además de los protocolos locales de emergencia.

En Veracruz, las lluvias afectaron a 55 municipios y dejaron más de 16 mil viviendas dañadas, además de 42 comunidades con acceso limitado y 25 vías de comunicación afectadas. La Defensa Nacional y la Guardia Nacional realizan labores de rescate, desazolve y remoción de escombros, mientras que la CFE reportó más de 130 mil usuarios sin electricidad, con un avance de 20% en la restitución del servicio.

En Puebla, se reportan 16 mil viviendas dañadas y 83 derrumbes en 37 municipios. Se habilitaron 83 refugios temporales para atender a la población, mientras que el Ejército activó el Plan DN-III-E para apoyar en la remoción de escombros y en la logística de distribución de víveres.

En Hidalgo, se contabilizan mil 200 viviendas afectadas, 308 escuelas dañadas y 59 centros de salud con algún tipo de afectación. Además, 150 comunidades permanecen incomunicadas. La CFE informó que más de 65 mil usuarios fueron afectados por los cortes eléctricos, con un avance de casi 50% en su restablecimiento.

En Querétaro, las lluvias provocaron daños en 147 viviendas, afectaron cinco comunidades y causaron 16 deslaves. La CFE reportó más de 4 mil usuarios sin servicio, mientras que la SICT trabaja en la rehabilitación de carreteras y el suministro de agua potable mediante pipas.

La CNPC destacó que las labores de atención continúan en todas las entidades, con prioridad en las comunidades más afectadas y con el objetivo de restablecer la conectividad, los servicios básicos y la seguridad de los habitantes.

