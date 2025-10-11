‘A nadie dejaremos desamparado’: Sheinbaum anuncia censos y reuniones ante afectaciones por lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno federal llevará a cabo censos y reuniones con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil, con el objetivo de evaluar y atender los daños en al menos cinco entidades provocados por las fuertes lluvias que azotaron el país entre el jueves y el viernes.

A través de un mensaje en X, la presidenta anunció que este sábado sostendrá una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para conocer los avances en la atención a la población afectada.

Inundaciones por lluvias en Puebla. ı Foto: Especial

Posteriormente, informó que se llevarán a cabo censos para estimar el apoyo que la población requiera tras las inundaciones y demás afectaciones provocadas por las fuertes lluvias.

A propósito, la mandataria federal remarcó que “a nadie dejaremos desamparado” y que se atenderá puntualmente “a las familias que perdieron a un ser querido”.

En el mismo mensaje, Claudia Sheinbaum detalló que los estados más afectados, hasta el momento, son Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

“A las 12:30 pm mantendremos una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar avances en la atención a la población por las fuertes lluvias en cinco estados de la República con la gobernadora y gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro”, escribió Sheinbaum en X.

Imagen satelital de la tormenta tropical Raymond. ı Foto: Especial

“Una vez que se atienda la emergencia, iniciarán los censos para el apoyo a la población”, abundó.

Finalmente, la presidenta informó que se trabaja en las medidas preventivas por la tormenta tropical Raymond, la cual avanza sobre el Pacífico mexicano y se espera que provoque fuertes lluvias en estados como Jalisco y Veracruz.

Se lleva a cabo un monitoreo permanente ante la posibilidad de que Raymond se fortalezca a huracán categoría 1.

“Asimismo, trabajamos en las medidas preventivas por la tormenta tropical Raymond en el Pacífico”, escribió la presidenta Claudia Sheinbaum.

