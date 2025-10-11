Van por las lluvias 29 muertos y daños en 6 estados; los peores, en Veracruz

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en el país, especialmente durante la madrugada de ayer, debido a la confluencia de diversos fenómenos meteorológicos, provocaron la muerte de al menos 29 personas y la desaparición de 13, a causa de deslaves e inundaciones, así como comunidades incomunicadas, arrastre de vehículos, viviendas anegadas y tramos carreteros obstaculizados, así como suspensión en el suministro eléctrico en al menos seis estados.

Las entidades afectadas son Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Guerrero.

En Veracruz, las lluvias provocaron el desbordamiento del río Cazones, que dejó severas inundaciones en Poza Rica y 47 municipios aledaños. De acuerdo con un balance de Protección Civil estatal y federal, junto con fuerzas armadas, con hasta cinco mil viviendas inundadas. Hasta la tarde de este viernes entre 20 y 30 colonias permanecían bajo el agua, con daños en viviendas, automóviles, cultivos y ganado.

La población de Poza Rica, al bajar el agua, aprovechó para sacar de las tiendas comerciales y de conveniencia bicicletas, y hasta colchones.

También se reportan tres fallecimientos: el primero corresponde a un hombre que perdió la vida al caer con su vehículo a un precipicio mientras intentaba evitar un derrumbe en la Sierra de Zongolica, en la zona montañosa central del estado.

El segundo caso es el de un policía municipal de Papantla, quien fue arrastrado por la corriente en la comunidad de San Pablo, cuando intentaba rescatar a una familia atrapada por una inundación. La tercera víctima era una estudiante de la Universidad Veracruzana (UV), región Poza Rica–Tuxpan.

13 desaparecidos reportados en diversas entidades

320 usuarios se quedaron sin energía eléctrica

En Hidalgo, al menos 17 municipios sufrieron afectaciones. El secretario de Gobierno, Guillermo Olivares, notificó que 16 personas perdieron la vida y ocho más continúan desaparecidas en el municipio de Tianguistengo. De acuerdo con el reporte estatal, los fallecimientos se concentraron en Tenango de Doria y Zacualtipán, mientras que se mantienen 90 comunidades incomunicadas, 308 escuelas dañadas y 27 inundaciones activas.

En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta confirmó nueve decesos, ocho personas sepultadas y tres desaparecidas en la Sierra Norte, Nororiental y Negra del estado. No obstante, la cifra podría modificarse en las próximas horas debido a que una decena de personas, que se encontraban en las viviendas afectadas, aún están en calidad de desaparecidas.

El mandatario reportó además, la evacuación del Hospital Rural IMSS-Bienestar de Villa Ávila Camacho, conocido como “La Ceiba”, y afectaciones en al menos 36 municipios y 66 comunidades, principalmente serranas, con deslaves, hundimientos, desbordamientos de ríos y caída de árboles, que ya son atendidos por cuerpos de emergencia.

En Querétaro perdió la vida un niño de seis años, al ser aplastado por miles de toneladas de piedra y lodo, por un alud registrado en la localidad de Agua Fría de Gudiño, de la delegación de Bucareli, municipio de Pinar de Amoles.

Las autoridades estatales reportaron cinco municipios con afectaciones, principalmente por el desbordamiento del río Jalpan, deslaves y derrumbes carreteros.

En San Luis Potosí, se registran 11 municipios afectados con derrumbes en cerros y el desbordamiento de los ríos Axtla y Moctezuma.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que los fenómenos meteorológicos afectaron a 320 mil 383 usuarios de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, de los cuales se ha restablecido el suministro 148 mil 524, esto es, 46.36 por ciento de afectados.

La dependencia optó por realizar interrupciones preventivas en el suministro de energía eléctrica para proteger a los 380 trabajadores desplegados que realizan labores de restablecimiento en las zonas afectadas por lluvias, así como a la población.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) detalló las lluvias torrenciales de las últimas horas afectaron 982 kilómetros de carreteras federales en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz.

Al momento, 647 kilómetros han sido liberados y se trabaja en los 335 restantes. Se presentaron 108 interrupciones; 93 ya fueron atendidas y las 15 faltantes se encuentran en proceso. Además, 216 personas trabajan en los sitios afectados con el apoyo de 118 unidades de maquinaria.

Por su parte, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional desplegaron más de ocho mil 700 efectivos en los estados más afectados, con presencia en Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, donde se aplican los planes Marina y DN-III-E en apoyo a la población damnificada.

La Secretaría de la Defensa Nacional, indicó que desplegó el Plan DN-III-E en su fase de auxilio en los estados de Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí.

Desde el pasado 9 de octubre desplegó a 5 mil 400 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional quienes colaboran con los tres órdenes de gobierno para atender a los damnificados y realizar tareas de evacuación.

Dentro del efectivo se encuentra en alerta la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres, integrada con 512 unidades de maquinaria pesada, 17 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana para el traslado de personas e insumos mediante el establecimiento de puentes aéreos. También se mantienen en reserva 13 mil 468 despensas y 136 mil 000 litros de agua embotellada, para ser distribuidos entre la población cuando se requiera.

Mientras que la Marina Armada de México, a través del Plan Marina desplegó a en las zonas aledañas a los ríos Tecolutla, Cazones, Tuxpan y Pánuco que concentran alrededor de 1.4 millones de habitantes; a tres mil 394 elementos, 68 vehículos, 19 embarcaciones, cinco aeronaves, dos cocinas móviles y equipo especializado diverso.

Además, hay 280 elementos más distribuidos en otras zonas de Tamaulipas, Veracruz y Puebla; además de que cuentan con equipo de alto calado para realizar tareas pesadas de rescate como ambulancias y lanchas tipo zodiac.

Con este equipo ya se han brindado 708 evacuaciones para distribución de personas a albergues en Poza Rica; y en Tuxpan se efectuó la evacuación de 181 personas. La Marina cuenta con 2 mil 500 despensas para repartir de manera inmediata al norte de Veracruz y mil 500 en Huauchinango, Puebla.