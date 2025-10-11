En defensa del arte textil alistan Original Yucatán

La Secretaría de Cultura (SC) y el gobierno de Yucatán realizarán el encuentro “Original Yucatán”, se trata, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum de “un programa diseñado para respaldar la producción artesanal indígena. En esta ocasión participarán 300 creadores de todo el país”.

Aseguró que se trata de una iniciativa que combate el plagio y los derechos colectivos de las comunidades artesanales que pertenecen a pueblos indígenas y que, a partir de este gobierno, las políticas públicas apoyan a los artesanos en distintos ámbitos.

El Tip: El arte popular que se exhibe en Original Yucatán incluye artesanales con madera, alfarería y cerámica, arte wixárika, talabartería y peletería, fibras vegetales y orfebrería.

Por lo anterior y de manera virtual, la mandataria federal invitó a la conferencia matutina al gobernador Joaquín Díaz Mena, quien, reiteró la invitación a todos los mexicanos para asistir a Mérida y ver el evento “Original”.

Díaz Mena dijo que el encuentro se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Siglo XXI de Mérida, donde 300 artesanos de todo el país pondrán a la venta sus productos del 13 al 16 de octubre en un horario de 11 a 22 horas.

“Ahí se podrá encontrar productos textiles, joyería, decorativo y utilitario, accesorios y todo aquello para el vestir”, dijo.

De igual forma, señaló que se realizarán cuatro pasarelas en el Gran Museo del Mundo Maya, en donde se presentarán 180 piezas y en la Primera Edición del Encuentro de Filigrana, participarán 50 artesanos que expondrán sus piezas en el Gran Museo del Mundo Maya, del 15 al 17 de octubre.

La subsecretaria de Cultura estatal, Marina Núñez, recordó que el programa Original se creó inicialmente para apoyar el patrimonio cultural y derechos colectivos de las comunidades indígenas y se ha dedicado a promover exposiciones en el país con un encuentro anual en Los Pinos y en otros estados.

Original Yucatán representa a dos mil 500 negocios que forman parte de colectivos y unidades familiares y difunde la cultura indígena donde participarán artesanos muy reconocidos de diversas comunidades, concluyó.