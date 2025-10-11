“Es prioritario escuchar y apoyar a estudiantes”: CSP





La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que los jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) requieren mayor atención y apoyo integral, luego de los recientes conflictos en diversos planteles, que incluyen amenazas de bomba, actos violentos y enfrentamientos. Reconoció que se deben seguir las investigaciones de las amenazas, lo fundamental es “escuchar y brindar apoyo a los estudiantes”.

Sobre la crisis e inconformidad que afecta a la UNAM en los últimos días, la mandataria opinó que las autoridades universitarias han recibido apoyo gubernamental por las amenazas de bomba.

El Tip: La UNAM anunció la apertura de canales de comunicación en WhatsApp y Telegram y apoyo psicológico del programa Espora.

De igual manera dijo que ya se investiga lo ocurrido en el CCH-Sur, vinculado a un grupo a partir de fenómenos internos y foráneos: “Cada uno de los tres temas deben atenderse de manera distinta: investigación, investigación y coadyuvar con las fiscalías y, por último, atención de salud mental. Se respetará su autonomía, el gobierno difícilmente puede intervenir en asuntos internos de la universidad, pero se brindará ayuda en el marco de su autonomía, siempre estará ahí”, dijo la mandataria.

TE RECOMENDAMOS: Del 13 al 16 de octubre En defensa del arte textil alistan Original Yucatán

Agregó que “en el caso de las amenazas, se presentó denuncia ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en apoyo con la Fiscalía General de la República (FGR). Estamos esperando resultados para saber si se trata de una burla, una broma o algo orquestado para generar provocaciones.”

Claudia Sheinbaum durante la Mañanera del Pueblo. ı Foto: Cuartoscuro

La mandataria reconoció que la UNAM es autónoma y el gobierno no puede intervenir en su vida interna: “como universitaria que fui, creo que se requiere escuchar a los estudiantes, entender la situación que están viviendo y brindarles mayor apoyo. Es muy importante que no haya división entre la autoridad universitaria y su comunidad”, concluyó.