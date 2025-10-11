Sheinbaum revisa con gobernadores afectaciones por lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este sábado una reunión virtual con los gobernadores de los estados afectados por las recientes lluvias, que han dejado, hasta el momento, al menos 41 personas muertas.

A través de la red social X, la mandataria indicó que recibió actualizaciones sobre los daños en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, así como las necesidades específicas de cada municipio.

Además, adelantó que a las 19:00 horas la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ofrecerá un nuevo balance del impacto de las precipitaciones.

“Nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas que perdieron un familiar; a la población damnificada no le faltará nada”, aseguró Sheinbaum, quien recordó que ha sido desplegado personal del Gobierno Federal para atender a comunidades afectadas y la reapertura de caminos.

En la reunión estuvieron presentes la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y los gobernadores de Hidalgo, Julio Menchaca; Puebla, Alejandro Armenta; Querétaro, Mauricio Kuri, y San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.

También se conectaron los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina; de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo; de Marina, Raymundo Pedro Morales; de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Con la gobernadora de Veracruz y gobernadores de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, así como autoridades del gobierno federal, nos reunimos para actualizar afectaciones y necesidades en cada municipio.



La Coordinación Nacional de Protección Civil hará un resumen y… pic.twitter.com/yamtI60LvE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 11, 2025

Por separado, el gobernador Mauricio Kuri, se manifestó “muy orgulloso” por la atención y el apoyo a la sierra de Querétaro por parte de la Presidenta.

“Las familias de Querétaro lo merecen: unidos logramos más”, escribió en su cuenta de X.

Hoy me sentí muy orgulloso de la atención, la eficiencia y el apoyo de nuestra Presidenta @Claudiashein a la Sierra Queretana.



Las familias de #Querétaro lo merecen: unidos logramos más. — Mauricio Kuri (@makugo) October 11, 2025

Al mismo tiempo, Alejandro Armenta agradeció a Sheinbaum, “por su permanente acompañamiento ante la adversidad”, e informó que, en Puebla, el gobierno estatal no escatima en recursos para salvaguardar las vidas de la población.

Gracias presidenta, Dra. @Claudiashein, por su permanente acompañamiento ante la adversidad.🙌🏼



Estamos utilizando todos los recursos que tenemos a la mano para salvar lo más importante: la vida humana. Lo material lo vamos a recuperar, sin lugar a dudas. 🏡🫶🏼 https://t.co/6OXJDnzOnm — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) October 11, 2025

Paralelamente, Ricardo Gallardo Cardona comentó que actualizó a la Presidenta sobre la situación en la Huasteca potosina, donde personal de Protección Civil se mantiene alerta para “salvaguardar la vida y seguridad de las familias”.

“Seguiremos trabajando de manera coordinada con la federación y los municipios, con compromiso y responsabilidad, hasta que todo vuelva a la normalidad”, afirmó.

Esta tarde tuve una reunión virtual con nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para actualizarla sobre la situación en la Huasteca potosina tras las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días. 🌧️🌿



Le informé sobre las acciones que hemos implementado… pic.twitter.com/o8heg8Y3aI — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) October 11, 2025

A su vez, el gobernador Julio Menchaca informó que en Hidalgo se puso en marcha un plan de acción para restablecer la movilidad en caminos afectados por las lluvias y garantizar el apoyo a las regiones que lo necesitan.

Sostuvimos reunión con nuestra presidenta @Claudiashein dando seguimiento a las acciones implementadas para atender las regiones afectadas por las lluvias en Hidalgo.



Pusimos en marcha un plan de acción para acelerar los trabajos y garantizar el apoyo a las familias que más lo… pic.twitter.com/YKzR8tWuaH — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) October 11, 2025

