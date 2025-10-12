‘Aún queda mucho por hacer’, señala Agricultura de EU pese a disminución de plaga por gusano barrenador en México

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins.

A pesar de reconocer que los casos de gusano barrenador han disminuido 28 por ciento en México, la titular del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), Brooke Rollins, señaló que aún hay “mucho” trabajo por hacer.

La funcionaria presentó un informe sobre la plaga en México que le fue expuesto por el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, al notificarle del último caso identificado, esta vez a 650 kilómetros de la frontera con Texas.

Resaltó que los casos activos han bajado 28 por ciento respecto al último pico observado el 11 de septiembre.

Entre las acciones, mencionó los 168 puntos de control autorizados en México, así como los protocolos de inspección física, tratamiento preventivo y cuidado de heridas, con verificación y validación de documentos en los animales infestados.

Working with Mexico to improve and enhance trapping and surveillance. @USDA has staff on site in Mexico working with Mexico to advise, coordinate, and verify trapping and surveillance efforts, with a focus on areas near the U.S. border, so we can detect NWS before it comes into… — Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) October 11, 2025

Como resultado de los protocolos aplicados y de la “respuesta inmediata”, 7 mil 245 animales han recibido tratamiento de manera oportuna y se recuperaron completamente.

“Si bien los resultados son alentadores, los recientes casos positivos cerca de nuestra frontera sur confirman que aún queda mucho trabajo por hacer”, dijo la secretaria.

Ganado en Rio Grande City, Texas. ı Foto: Reuters

Rollins ratificó que el USDA mantendrá desplegados los recursos acordados con México para dar una “respuesta agresiva” a la plaga en el país.

Finalmente, agradeció al secretario Berdegué por permitir desplegar sin restricciones y aumentar el personal para las operaciones necesarias.

