Captan a Sergio Mayer dormido durante primer informe de Clara Brugada | FOTO

Sergio Mayer Bretón, diputado federal de Morena, fue captado aparentemente dormido mientras la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentaba el balance del primer año de su administración.

La periodista Lourdes Mendoza difundió fotografías del también actor, quien este domingo asistió a la rendición de cuentas de Brugada ante el Congreso de la Ciudad de México, como parte de su primer informe de gobierno.

En las fotografías es posible observar a Mayer con los ojos cerrados y la cabeza recargada sobre una estructura de madera, lo que dio pie a comentarios sobre su aparente modorra durante el evento.

Ante los señalamientos, el legislador respondió en la red social X con un mensaje dirigido a la periodista: “Increíble hasta donde llega tu estupidez con tal de dar nota”.

Además, cuestionó a Lourdes Mendoza: “¿Pretendes venderte como periodista seria? ¿Con estas ‘notas’ que medio te va a tomar en serio?“.

Previamente, Sergio Mayer compartió un video desde el Congreso, en el que se aprecia a Clara Brugada hablando desde la tribuna.

¿Quién es Sergio Mayer?

Sergio Mayer es diputado federal de Morena de 2018 a 2021, aunque antes ya había incursionado en el ámbito político y el activismo. Regresó al cargo en septiembre de 2024, en el que se mantendrá hasta 2027, según el Sistema de Información Legislativa (SIL).

Además de legislador, es actor, productor, modelo y bailarín. En 2023 participó en la primera temporada del reality show La Casa de los Famosos, donde quedó como cuarto finalista.

Antes de regresar a su curul en San Lázaro, Mayer fue conductor del programa de televisión “Tentados por la Fortuna”. Es conocido, además, por haber sido creador e integrante del espectáculo Sólo para mujeres, que se caracterizaba por presentar a actores quitándose la ropa.

Sergio Mayer, diputado federal de Morena. ı Foto: larazondemexico

