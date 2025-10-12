Suman 47 personas muertas por lluvias e inundaciones en cuatro estados

Subió a 47 el número de personas que perdieron la vida a causa de la inundaciones provocadas por las intensas lluvias registradas en la región Huasteca.

En el último informe conjunto, el Gobierno de México se detalló que 18 de las víctimas se registraron en el estado de Veracruz; 13, en Puebla; 16, en Hidalgo y una en Querétaro.

En total, suman 38 personas “no localizadas”: 6 en Veracruz, 15 en Puebla y 17 en Hidalgo. San Luis Potosí es la única entidad con saldo blanco.

Según el último recuento, son 150 municipios los que resultaron afectados por las intensas lluvias registradas entre el 6 y 9 de octubre por el Disturbio Tropical 90-E.

De manera preliminar, se estima que 48 mil 193 viviendas sufrieron daños en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, donde se ha desplegado personal de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina (Semar), Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Conagua, Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como autoridades estatales y municipales, para apoyar en la recuperación de infraestructura y servicios básicos.

“No se escatimarán recursos”: Sheinbaum tras visita a Veracruz

Tras un recorrido por las zonas más afectadas por las inundaciones causadas por lluvias y el desbordamiento de ríos en el estado de Veracruz, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no se escatimará ningún recurso para asistir a la población.

A través de un mensaje en video, anunció que este lunes 13 de octubre iniciarán los censos para apoyar a la población afectada, una vez que los niveles de las anegaciones permitan el ingreso a las comunidades.

“Sabemos que hay mucha desesperación y preocupación. Los vamos a atender a todos, los trabajos de limpieza se van a desarrollar con toda la amplitud sin escatimar ningún recurso y al mismo tiempo la Secretaría de Bienestar, en todos los lugares afectados, y particularmente aquí en Veracruz y en estas zonas urbanas, va a iniciar a partir de mañana, se va a censar casa por casa y se les va a apoyar a todos. A nadie se le va a dejar desamparado, vamos a seguir trabajando e informando”, sostuvo en un informe nocturno tras visitar la entidad.

Este domingo, la mandataria anunció un recorrido por la región de la Huasteca que resultó afectada.

Ya en su paso por territorio veracruzano, enfocó su recorrido por el municipio de Poza Rica, donde reportó que hay varias comunidades aisladas con las que ya fue posible establecer puentes aéreos para llevar alimentos, agua y atender a quien lo requiera. Asimismo, se realizaron traslados y ya se trabaja en la reapertura de las carreteras que afectadas.

Puntualizó que las mayores afectaciones en la entidad se registraron en Poza Rica y Álamo, y aseguró que cuando ceda el agua se iniciarán las labores de limpieza en el primer municipio.

Para distribuir el trabajo, Poza Rica se dividió en cuatro sectores, donde uno está a cargo de la Marina; otro, por la Defensa, uno más por el gobierno de la entidad y el último por el de su ayuntamiento, con apoyo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y transportes (SICT).

Álamo se dividió en cinco sectores. Allí ya comenzó la limpieza de la zona y se prevé que para este lunes se fortalezcan las tareas.

Sheinbaum pidió a la población comunicarse a la línea 079 para reportar los casos de personas no localizadas, y aseguró que toda la información será transparente.

