Devastadora inundación arrasa con ganado y producción de alimentos

La población inició con los trabajos de limpieza de sus casas que están llenas de lodo, esto tras las inundaciones del pasado viernes, cuando el río Cazones se desbordo por las intensas lluvias. Sus muebles están totalmente inservibles, e intentan recuperar lo poco que no esta arruinado. Coches, animales muertos, y montañas de muebles arruinados son parte de la paisaje en las calles

Su trompa negra y cuernos marrones se perdían entre las ramas, pedazos de cortezas de árboles y demás escombros atorados entre el puente de Cazones 1, Veracruz, sobre los que una nutria también intentaba ponerse a salvo de la corriente del río desbordado que se llevó todo lo que pudo por La Huasteca.

Era una res de las centenas de animales que fueron vistos, desde las azoteas, arrastrados por el agua que cayó en cantidades no registradas, además de las pérdidas de bienes, daños en propiedades, la angustia también versa sobre la afectación al ganado y cultivos destrozados en los estados más afectados como Hidalgo y Puebla.

En la Sierra norte de Puebla, los municipios más afectados se dedican, entre otros cultivos, a la siembra de café, sobre el que temen pérdidas totales.

El Dato: En Veracruz se desbordaron los ríos: Tecolutla, Cazones, Pantepec y Nautla, y los arroyos Estero del Ídolo y Oro Verde. Se estima que hay 600 mil damnificados.

Delfina, pequeña productora, comentó a La Razón que, si bien la precipitación no tiró las plantas ni causó desgajamientos en los cafetales, si provocó que las hojas se desprendieran y, además, la fuerza de las lluvias y su constancia en los últimos días ya comienza a tirar las “cerezas” de la planta, lo que arriesga la producción y el corte de este año que, en su caso, representaría una pérdida de 40 mil pesos.

“Quien sabe más adelante si no le afecte a nuestro café, porque está tirando mucha hoja con tanta agua, porque si se le cae la hoja, ya no madura y ya no se cuece y ahí sí nos afectaría, al no cocerse. Y otra, se está cayendo el café sin madurar con tanta agua”, explicó.

La cafetalera señaló que hasta ahora únicamente se prevén daños para la producción de este año, esperando que no haya daños directos a la planta y ésta pueda producir para el próximo ciclo.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Puebla, tres mil 700 hectáreas de cultivos de café, maíz, frijol y cítricos resultaron afectadas.

Adicionalmente, se reportó hasta el más reciente corte, la pérdida de bovinos y ocho cerdos, así como 800 peces y 20 mil alevines; sin embargo, la evaluación de los daños continúa.

En otros puntos, como Chontla, Veracruz, los productores agrícolas compartieron la caída de las milpas que quedaron entre las aguas del río Tantoyuca.

Porfirio Domínguez es un productor que se dijo preocupado porque ya había recibido un adelanto de dinero por su cosecha, pero ahora que la ha perdido no encuentra cómo enfrentar la situación.

Es en puntos como El Espinal, en Veracruz, donde productores comenzaron a mostrar en sus grupos virtuales sus campos de naranjas inundados.

Un video compartido en redes sociales mostró alrededor de 50 reses arrastradas por la corriente del río en Poza Rica. Sobre el agua únicamente se veían las cabezas y cuernos de las que aún contaban con fuerza para intentar luchar contra el agua.

“¡Son vacas! No manches, pobrecitas, mira… Son puras vacas, todas en montón… Todo el ganado. ¡Ay Diosito, mira nada más! Y vienen más. Allá van ya, cerca de la playa”, se escucha decir en otra de las grabaciones que mostraba a los animales.

En Hidalgo, otro de los estados impactados por las torrenciales, las autoridades estatales indicaron que uno de los puntos más perjudicados fue La Vega de Metzti-tlán, que se centra en el cultivo de hortalizas y maíz.