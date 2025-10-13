México y Estados Unidos, obligados a mirar con responsabilidad de cara a la revisión del T-MEC: López Rabadán

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán en reunión con la American Society of México

De cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para 2026, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, subrayó que “es obligatorio que México y Estados Unidos miren hacia adelante con responsabilidad y visión estratégica”.

En una reunión con integrantes de la American Society of Mexico, encabezados por Larry Rubin, y ante líderes empresariales de compañías como IBM, Pepsico, Meta, Honeywell, Cargill y Deloitte, López Rabadán destacó la necesidad de reforzar la certidumbre jurídica, la infraestructura y la capacitación laboral, así como la confianza entre el sector público y privado.

“México tiene todo para consolidarse como el principal aliado productivo de Estados Unidos: una ubicación estratégica, una fuerza laboral joven y calificada, y un compromiso creciente con la innovación”, indicó ante el presidente de la organización, así como su Directora Ejecutiva, Ivvonne Iñiguez; Cintia Flores, Gerente de Asuntos con Gobierno, y Santiago Córdoba, asistente de Larry Rubin.

La diputada también hizo un llamado a profundizar la cooperación económica para que esta se traduzca en bienestar social, paz y estabilidad en ambos lados de la frontera.

“Nuestros pueblos comparten valores, aspiraciones y el compromiso de mantener viva la democracia, incluso en momentos de tensión y debate”, agregó.

Durante su mensaje, López Rabadán recordó que, desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, el comercio bilateral se ha multiplicado más de seis veces, superando los 850 mil millones de dólares anuales.

“Generando millones de empleos que impulsan la actividad industrial, fortalecen el sector agrícola, dinamizan el comercio exterior y promueven la innovación tecnológica”, señaló.

La legisladora reafirmó que la Cámara de Diputados está comprometida con un diálogo abierto y constructivo con el sector empresarial.

López Rabadán reconoció el liderazgo del presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, pues explicó que reflejan la fuerza de la comunidad de inversión norteamericana en nuestro país.

“Representa más del 45 por ciento de la inversión extranjera directa, genera más de un millón de empleos formales y fortalece un entramado productivo que impulsa cadenas de valor, innovación tecnológica y desarrollo regional en beneficio de ambas naciones”, expuso.

Finalmente, agradeció a los integrantes asociados de American Society of Mexico por seguir invirtiendo, generar empleo, impulsar la innovación, “y por creer en nuestro país”.

