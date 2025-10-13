Tren Maya lanza cortometraje sobre todo el trabajo que hace posible ‘el comienzo de un viaje’

Tren Maya lanza cortometraje sobre las acciones que hacen posible ‘el comienzo de un viaje’.

El Tren Maya lanzó un cortometraje sobre todas las actividades que se realizan para el funcionamiento diario del transporte público. El material llevó por nombre “El Comienzo de un Viaje”.

En el video, publicado en redes sociales, mostró el trabajo diario del personal que realizan los recorridos de inspección de las vías, con jornadas que van de las 4 a las 6 horas de revisión constante.

“Lo que normalmente hacemos es asegurar los aparatos de vía, que estén correctamente en posición directa o desviada”, dijo el Luis Martín, trabajador del Tren Maya.

Así, el medio de transporte visibilizó la dedicación, tecnología y esfuerzo humano que hacen posible cada trayecto.

“La seguridad de todo el recorrido depende de este momento invisible para la mayoría, pero fundamental para que el Tren Maya avance sin contratiempos”, se resaltó en el cortometraje lanzado este lunes 13 de octubre del 2025.

Además, se aseguró que cada trayecto es preparado y supervisado con precisión para garantizar la seguridad en cada trayecto. Así, se realizan inspecciones de vías, revisiones de frenos y sistemas eléctricos, vigilancia de rutas y preparación de maquinistas y personal de estación.

El video mostró, en más de 19 minutos, todo el trabajo que se realiza antes de que el primer pasajero suba al Tren Maya, que muestra la cultura y la experiencia única que conecta comunidades y territorios del sureste de México.

