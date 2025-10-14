Alertan golpe sanitario para los damnificados

Más de 150 familias de las colonias Morelos y Las Granjas Parte Alta, en Poza Rica, Veracruz, perdieron todo tras la reciente inundación

Personal de salud de los estados más afectados por las recientes inundaciones en la Huasteca coincidieron, en entrevista con La Razón, que tras el paso de las lluvias que devastaron estas zonas hay una notoriedad de síntomas relacionados con el dengue, enfermedades respiratorias, lesiones de piel y ansiedad.

En Veracruz, la zona más afectada del país, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 10 de la Secretaría de Salud local, Jaír de Jesús Castillo, dijo que, “ahora, con esta tragedia que enfrenta el estado, la gente que se ha atendido, principalmente en centros de salud, presenta signos de dengue o enfermedad diarreica, así como enfermedades respiratorias”.

El Dato: El Gobierno desplazó en Puebla, Veracruz e Hidalgo 161 brigadas médicas, epidemiológicas y de vacunación con mil 188 personas: 103 servidores federales y mil 85 estatales.

Ante la situación devastadora que dejaron las lluvias en territorio veracruzano, afirmó que, adicional a la cruzada contra los mosquitos, se llevan a cabo en comunidades talleres informativos y acciones de promoción de la salud, “con el propósito de concientizar a la población sobre la importancia de mantener patios limpios, libres de agua estancada y acudir de inmediato a un centro médico en caso de presentar síntomas”.

En Puebla, otra de las entidades perjudicadas por las inundaciones, la Secretaría de Salud estatal llamó a la población a reforzar las medidas de prevención en materia sanitaria y evitar enfermedades derivadas del contacto con agua contaminada.

El médico Anastasio Cortés Domínguez, del Centro de Salud Regional No. 2, comentó a este diario que, si bien el Ejército ha hecho labor en algunas zonas, otras quedaron completamente incomunicadas y será hasta pasados unos diez días que comiencen a notarse los efectos en la salud de la población; sin embargo, acotó que, frente a situaciones de emergencia como esta, son comunes las enfermedades respiratorias y cutáneas.

“En estas condiciones, el riesgo de enfermedades aumenta significativamente debido al contacto con agua sucia que contiene microorganismos patógenos. Entre las más comunes se encuentran la hepatitis A, las diarreas infecciosas (causadas por E. coli, Salmonella o Shigella), la fiebre tifoidea y paratifoidea, el cólera y diversas gastroenteritis virales”, dijo.

En Hidalgo, los Servicios de Salud estatales han implementado medidas de prevención y atención, de acuerdo con la médico sanitario Mayela Castro, adscrita a un Centro de Salud en la región norte de la entidad.

“Ante una tragedia nada es suficiente, siempre se necesita ayuda; la verdad, ninguna ayuda sobra, sobre todo en comunidades marginadas, donde tenemos que ir a pie”, expresó.

Castro indicó que las autoridades sanitarias del estado han activado un plan por posible aumento de infecciones por lluvias. “A través de las Jurisdicciones Sanitarias y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (Copriseh), se han intensificado las medidas sanitarias y epidemiológicas. Sobre todo, las relacionadas con el aparato digestivo, respiratorio y cutáneo. Se estará monitoreando durante los próximos 10 días cualquier aumento”, dijo.

Tras los 13 derrumbes registrados en caminos estatales y de comunidades en San Luis Potosí, el médico de brigada Nathaniel Mejía dijo a La Razón que se dan atenciones básicas en todos los centros de salud de las zonas más afectadas.

“Se trabaja en caminos de Axtla, Tamazunchale y Huehuetlán, donde el esfuerzo ha sido constante para restablecer la conectividad, por lo que primero es necesario volver a estar comunicados, pero en general el personal de salud de estas zonas está acostumbrado a caminar largas distancias para llegar a los pacientes”, dijo.

Todo el trabajo, incluyendo el sanitario, “se da en conjunto y, mientras que en Tamazunchale se liberaron rutas clave como Zoquitipa-Mecapala y Palictla-Cuixcuatitla-Tepetate, otras aún están sin servicio, pero en estas, que han sido liberadas, ya cuentan con atención por parte de las jurisdicciones o bien por parte del Ejército, en términos de saber cuáles son las persistencias; definitivamente estas se darán en los próximos días, pero dadas las condiciones del clima, lo que pega inmediatamente es en vías respiratorias y en temas digestivos”.

Finalmente, la Secretaría de Salud de Querétaro reportó que 34 centros de salud presentaban afectaciones por las recientes lluvias, principalmente filtraciones y escurrimientos en techos, aunque los equipos de mantenimiento ya trabajaban en las reparaciones necesarias para garantizar la continuidad de los servicios médicos.

Médicos adscritos al sector salud detallaron que las afectaciones varían en gravedad, desde goteras menores hasta filtraciones que requieren una intervención más compleja. “Hay algunos centros de salud afectados, estamos ya trabajando en ello. Es como en una casa, que de repente puede haber alguna filtración o algún escurrimiento”, dijeron.

Desde hace un mes, las cuatro jurisdicciones sanitarias de Querétaro han identificado unidades médicas con daños, priorizando aquellas con afectaciones más delicadas que comprometen la atención a pacientes o el resguardo de medicamentos y equipo médico; sin embargo, ante los recientes embates, personal sanitario brinda atención primaria a pacientes con síntomas de dengue, enfermedades respiratorias y afecciones de la piel, dijo la médica general Laura Medina Coss.

Cinco estados en alerta ı Foto: Especial