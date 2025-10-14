Claudia Sheinbaum reconoce eficiente respuesta de Ricardo Gallardo a inundaciones en Huasteca potosina

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la acción del Gobierno de San Luis Potosí tras las lluvias, ejemplo de respuesta eficiente ante emergencias naturales.

Durante la conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la rápida y efectiva reacción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ante las intensas lluvias e inundaciones registradas en la región Huasteca.

La mandataria federal señaló que, pese a la magnitud de los daños ocasionados por las precipitaciones, San Luis Potosí logró evitar pérdidas humanas y personas desaparecidas, lo que atribuyó a la presencia inmediata del gobierno estatal en las zonas afectadas y al despliegue coordinado de Protección Civil, la Guardia Civil Estatal y brigadas de apoyo social.

Sheinbaum resaltó que Gallardo Cardona acudió personalmente a los municipios más afectados, donde encabezó las labores de rehabilitación y entrega de víveres, kits de limpieza, colchonetas y enseres domésticos, además de supervisar las tareas de desinfección y saneamiento en calles y viviendas.

De acuerdo con los reportes del Gobierno potosino, desde el fin de semana se mantiene un operativo permanente de atención humanitaria y reconstrucción en municipios como Tamazunchale, Axtla, Matlapa y San Martín Chalchicuautla, con maquinaria, alimentos, agua potable y apoyo médico.

En fotografía de archivo, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de SLP, Ricardo Gallardo. ı Foto: Cuartoscuro

La mención de la presidenta reafirma el reconocimiento nacional al trabajo del Gobierno de San Luis Potosí, que ha demostrado capacidad de respuesta, coordinación y sensibilidad social ante emergencias naturales, consolidando la política de un “Potosí sin límites” también en materia de protección y atención a las familias más vulnerables.

am