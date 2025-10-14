Claudia Sheinbaum reconoce eficiente respuesta de Ricardo Gallardo a inundaciones en Huasteca potosina

Durante la conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la rápida y efectiva reacción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ante las intensas lluvias e inundaciones registradas en la región Huasteca.
La mandataria federal señaló que, pese a la magnitud de los daños ocasionados por las precipitaciones, San Luis Potosí logró evitar pérdidas humanas y personas desaparecidas, lo que atribuyó a la presencia inmediata del gobierno estatal en las zonas afectadas y al despliegue coordinado de Protección Civil, la Guardia Civil Estatal y brigadas de apoyo social.
Sheinbaum resaltó que Gallardo Cardona acudió personalmente a los municipios más afectados, donde encabezó las labores de rehabilitación y entrega de víveres, kits de limpieza, colchonetas y enseres domésticos, además de supervisar las tareas de desinfección y saneamiento en calles y viviendas.
Sheinbaum acusa ‘ruin búsqueda de culpables y zopiloteo’ por devastación en la Huasteca
De acuerdo con los reportes del Gobierno potosino, desde el fin de semana se mantiene un operativo permanente de atención humanitaria y reconstrucción en municipios como Tamazunchale, Axtla, Matlapa y San Martín Chalchicuautla, con maquinaria, alimentos, agua potable y apoyo médico.
La mención de la presidenta reafirma el reconocimiento nacional al trabajo del Gobierno de San Luis Potosí, que ha demostrado capacidad de respuesta, coordinación y sensibilidad social ante emergencias naturales, consolidando la política de un “Potosí sin límites” también en materia de protección y atención a las familias más vulnerables.
