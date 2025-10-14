CSP critica exclusión de países en la Cumbre de las Américas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no asistirá a la Cumbre de las Américas, respecto de la cual rechazó la exclusión de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El evento se realizará el próximo 4 y 5 de diciembre en Punta Cana de la República Dominicana, que desde 2023 tiene la presidencia pro tempore y que, a pesar de haber declarado en su momento que realizaría encuentros inclusivos, argumentó que para este año y en medio del contexto en el que se encuentra la región, se priorizará que asista la mayor cantidad de los países que lo conforman.

“La no invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela -países que, por diversas razones, han decidido no formar parte de la OEA y que tampoco participaron en la pasada edición de la Cumbre de las Américas- constituye la decisión que, dadas las circunstancias hemisféricas, favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro”, explicó anteriormente.

35 países participan en la Cumbre de las Américas

Consultada sobre el tema, la mandataria manifestó su rechazo a que las naciones no hayan sido invitadas. No obstante, explicó que su ausencia a la Cumbre se debe a que priorizará la atención a la emergencia que atraviesa el país, derivado de las lluvias.

Aclaró que analizará si alguien de la Secretaría de Relaciones Exteriores acude en su representación: “Es lo que estamos viendo, a ver si habrá alguien de Cancillería que pudiera ir”.

“Pero en lo personal, primero, nunca estamos de acuerdo que se excluya a ningún país o no estamos de acuerdo con que se excluya a ningún país, pero, además, en la circunstancia actual hay que estar atendiendo al país y en particular, la emergencia”, declaró.

El Dato: Ante la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela en el encuentro, Roberto Payano, titular de la campaña dominicana solidaridad con Cuba, organiza la Cumbre de los Pueblos.

Dicha Cumbre consta de una reunión de jefes de Estado y gobernantes del continente americano, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es debatir y analizar desafíos de la región y las acciones que se pueden realizar conjuntamente para mejorar las condiciones en materia económica, seguridad y otros rubros.

Entre los 35 países que participan con representación de sus jefes de Estado se encuentra Estados Unidos, que mantiene un distanciamiento marcado y críticas contra los gobiernos de Miguel Díaz-Canel, en Cuba; de Nicolás Maduro, en Venezuela y de Daniel Ortega, en Nicaragua.

Éste no es el primer evento que reúne a jefes de Estado al que la mandataria mexicana no acudirá. El más reciente en el que se ausentó fue la 80 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, acudió como representante a finales de septiembre y donde se pronunció México por el fin al genocidio cometido por Israel contra Gaza.

La mandataria se abstuvo de acudir a la reunión de Brasil, Rusia, India, China y Sudafrica (BRICS), a la que fue invitada por el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; pero fue representada por De la Fuente quien tuvo reuniones bilaterales con funcionarios de Brasil y Uruguay.