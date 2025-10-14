Presidente de la Comisión Jurisdiccional confirma revisión del expediente de ‘Alito’ Moreno esta semana

Sección Instructora revisará expediente de "Alito" Moreno y diputado anuncia reservas a reforma de Ley de Amparo

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena), presidente de la Comisión Jurisdiccional, informó que la Sección Instructora sesionará esta semana para retomar el estudio del expediente del senador Alejandro Moreno.

“Traigo ya muy estudiado el tema; espero que nuestras compañeras y compañeros hayan hecho lo conducente, y a partir de ahí empezaremos a tomar determinaciones respecto a lo que el expediente requiere”, señaló.

Precisó que no existe un consenso previo, pues ha evitado adelantar posiciones para que cada integrante se exprese directamente en la sesión.

Además, en la sesión de hoy, que aún se lleva a cabo en el pleno, respecto a la Ley de Amparo, el legislador adelantó que presentará reservas al dictamen de la minuta que reforma diversos artículos en materia de juicio de amparo.

Entre los puntos que propondrá destacan:

Figura de “terceros especializados” : permitir que personas registradas puedan promover amparos en representación del quejoso sin ser necesariamente sus abogados.

Claridad sobre la retroactividad: precisar en el tercer transitorio qué debe entenderse por efectos retroactivos, “para dejarlo perfectamente claro”.

Responsabilidad por daños y perjuicios: cuando el quejoso obtenga el amparo tras afectaciones, por ejemplo cuentas inmovilizadas durante años, establecer responsabilidad por los daños ocasionados.

Acotar el abuso de las suspensiones: limitar el uso excesivo de suspensiones que, dijo, se han convertido en “machotes” procesales.

Protección del interés legítimo: garantizar suspensiones inmediatas en casos vinculados con salud o derechos sociales.

Flores Cervantes advirtió que el amparo “se ha convertido en un negocio” para ciertos abogados y jueces, por lo que sus reservas buscan cerrar espacios a prácticas lucrativas y fortalecer la finalidad de la figura como instrumento de tutela de derechos.

El legislador concluyó señalando que las modificaciones propuestas buscan equilibrar la eficiencia judicial con la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos, asegurando que el juicio de amparo cumpla su función como garantía constitucional y no como herramienta de lucro.

MSL