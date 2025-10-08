El Gobierno de Campeche ha perdido todas las denuncias

Le gane al gobierno de Campeche todas las demandas, las denuncias que me hizo por peculado, por supuestamente tener propiedades de más y probé que mi patrimonio lo obtuve ante de ser Gobernador y en todos los juicios se lo gané a Layda Sansores, nos comenta Alejandro Moreno “Alito”.

Que investiguen lo que quieran, pero lo que están haciendo es perseguir a los empresarios a los trabajadores. Es un laboratorio de Morena, al igual que lo hicieron en Venezuela y que llevó que mucha gente se saliera de ese país.

Quiere seguir en la persecución política. Lo que dice cínicamente la gobernadora es insostenible. Y Layda tiene pendientes, no tiene las manos limpias. Y el papa el exgobernador Carlos Sansores, se hicieran en forma ilegal de millones de pesos.

denunció que el gobierno de Morena recurre a prácticas de corrupción, manipulación de información y vínculos con el crimen organizado para mantener una imagen favorable ante la ciudadanía.

Moreno Cárdenas señaló que la casa encuestadora ENKOLL, a la que calificó como “brazo ejecutor de Morena”, ha recibido contratos millonarios de diversas dependencias del gobierno federal, entre ellas Lotería Nacional, Secretaría de Salud, Comunicaciones, Fonatur, SEMAR, IMSS, Secretaría de Gobernación, Bancomex y Notimex. Secretaría de Gobernación, Bancomex y Notimex. Según el líder priista, estos contratos buscan difundir encuestas y generar percepción de apoyo ciudadano que no refleja la realidad política del país. También afirmó que dichos contratos ascienden a un monto estimado de 25,6 millones de pesos.

“El gobierno cínico y corrupto de Morena pretende engañar al pueblo de México todos los días con datos falsos y encuestas manipuladas”, afirmó el legislador, quien agregó que la intención de estas acciones es ocultar la caída de Morena en la opinión pública y la creciente decepción de la ciudadanía ante su gestión.

El senador Javier Corral Jurado, al hablar de la Ley de Amparo en discusión, consideró que sin la disposición de retroactividad la reforma a la Ley quedará sólida y eficaz para los fines que persigue como son modernizar, agilizar y dar certeza jurídica al juicio de amparo, un instrumento fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Además, el legislador destacó que las correcciones que se realizaron a la figura del interés legítimo se preservará el acceso a la justicia de los colectivos

Corral Jurado insistió en que con la eliminación del artículo transitorio quedará zanjada la discusión, la polémica, pues se “ataja cualquier interpretación de retroactividad y da claridad entre lo que son las normas procesales y la parte sustantiva de la reforma a la Ley de Amparo”.

la Cámara de Diputados podrá revisar el asunto, pero “yo creo que lo más urgente e importante era corregir ese transitorio, que sí podía dar pie a una interpretación de retroactividad que nadie queríamos a final de cuentas”.

Se los dijimos hasta el cansancio, comenta el coordinador de los panistas, Ricardo Anaya que el artículo 14 no se pueden aplicar las leyes de manera retroactiva en perjuicio de los ciudadanos.

Dicho en español, no puedes cambiar las reglas del juego y afectar a quien participó antes de que esas reglas existieran. Lo dice el 14 constitucional.

El problema es que estas personas votan lo que les ordenan. Por más que se los dijimos, se entercaron. Y ahora, pues no sé con qué cara van a eliminar ese transitorio.

Lo que ahora tiene que suceder está clarísimo, la Cámara de Diputados tiene que eliminar ese transitorio que viola la Constitución, que viola el artículo 14, nos tienen que devolver la minuta aquí en el Senado y todas y todos esos que lo votaron a favor, pues ahora van a tener que retractarse y van a tener que reconocer que obedecieron una instrucción absurda, violatoria de la Constitución. Esto se tiene que corregir, no hay manera de que se queden esos términos.

En el partido Morena, todo puede ocurrir y eso ya no debería de sorprender a nadie. Por legislar sobre las rodillas y sin tener la menor idea de por qué están alzando la mano afirmativamente, o bien, porque la aprobación de las iniciativas que la presidenta Claudia Sheinbaum envía al Congreso, exhibe las muchas contradicciones que tiene hacia adentro Morena o con respecto a Palacio Nacional, con acciones que a todas luces resultan inconstitucionales, el oficialismo quiere componer el atole que han regado.

Nos dicen que la dirigencia nacional de Morena llamará a cuentas a la alcaldesa de La Paz, Baja California Sur, Milena Quiroga, porque durante la pasada gira del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, no permitió que se realizara un informe legislativo… Lo más delicado es que su actitud está generando división en Morena, de cara a la sucesión en la gubernatura que se realizará en 2027, lo que está encendiendo focos rojos porque las quejas del morenismo sudcaliforniano comienzan a ver que se crea un conflicto interno.

