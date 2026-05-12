› El drama nepotista que no termina

Nos dicen que la definición de nepotismo nunca había estado sujeta a tanto revisionismo. Y todo por una competencia política. Ahí tenemos a Saúl Monreal, a quien Morena le ha negado la posibilidad de ir por la gubernatura de Zacatecas, porque sus estatutos prohíben el nepotismo y su hermano, David Monreal, está actualmente en el cargo. Bueno, comentan que Saúl precisamente por eso se ha puesto en el papel de fiscalizar —voluntariamente, claro— quién podría o no hacerse de la candidatura. Así que señaló a la senadora Verónica Díaz, con quien comparte la misma aspiración. En una entrevista radiofónica, Monreal dijo que Díaz estaría casi casi que en la misma situación que él. ¡¿Cómo?! De acuerdo con el senador, como la legisladora fue su cuñada, ya que estuvo casada con otro de sus hermanos, Luis Enrique Monreal, y, además, tiene hijos con él también queda fuera de la contienda. “Por supuesto que sí (aplica la prohibición por nepotismo) porque hay hijos que se apellidan Monreal, Monreal Díaz. Entonces, esto es de análisis jurídico. Yo creo que jurídicamente no puede, pero hay que investigarlo bien”, expresó Saúl, ahí nomás dejando el dato.

› Mejor corregir

Y el que dio un paso atrás, para, como reza el dicho, poder dar dos hacia adelante fue el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Y es que aunque el funcionario ha tenido que cargar con la responsabilidad de los efectos que produjo el anuncio sobre el ajuste del calendario escolar, no debe perderse de vista el hecho de que él mismo salió a dar la cara para hacer la corrección, atendiendo el sentir de a quienes la medida inconformó. Es conocido que el anuncio de la semana pasada se realizó con el arropo de los secretarios del ramo a nivel estatal. Sin embargo, en las horas y días posteriores a su difusión, se pulsó que la respuesta, por ejemplo, de padres de familia o de maestros no era mayoritariamente de respaldo y más bien de rechazo, por lo que tan pronto como fue posible, en el segundo día hábil siguiente al anuncio se realizó una nueva reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas de la que resultó la decisión de retornar al esquema original. De ahí el acuerdo para enmendar.

› ¿Y los amagos de la CNTE?

Y hablando del ciclo escolar, entre quienes dan seguimiento a los temas de la agenda educativa, nos hacen ver que una gran incógnita que se abre, ahora que se ha vuelto al esquema original —que considera su conclusión el 15 de julio— es la de qué harán finalmente los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con sus amagos. Es sabido que los profes disidentes habían visto como una afrenta el ajuste del ciclo, porque les acotaba la posibilidad de que fueran ellos quienes suspendieran las clases y mandaran a los alumnos de manera forzada a sus casas como medida de presión para obtener beneficios laborales. Entre estas últimas, nos recuerdan, hay peticiones millonarias que, ha aclarado el Gobierno, no pueden ser atendidas, porque representarían un fuerte golpe para las finanzas públicas. La Coordinadora ha advertido que buscará boicotear la realización del Mundial de Futbol en nuestro país para tratar de conseguir que se realicen reformas a la Ley del ISSSTE para que el magisterio pueda cobrar pensiones más altas. Pendientes.

› Por fin ya es viral… pero por amenazar

El que de plano, nos comentan, quiere disponer de las redes sociales de sus trabajadores y agarrarlos como plataforma de difusión es el alcalde de Pachuca, Jorge Alberto Reyes. Y es que resulta que el morenista de plano ya amenazó: al que no le de like y comparta sus publicaciones en redes sociales lo dejará sin trabajo. No importa si el empleado es bueno, cumplido o eficiente… Ah, pero resulta que el tiro le está saliendo por la culata, porque si bien el edil ayer por fin hizo viral su nombre, fue porque los trabajadores dieron a conocer el audio con la amenaza, en el que además se le escucha pedir a sus subalternos que le entreguen un control de quiénes sí y quiénes no están compartiendo sus publicaciones para tomar decisiones sobre su permanencia. Y no es todo. En su argumentación da cuenta de situaciones que podrían representar anomalías, por ejemplo cuando advierte: “Si yo soy el secretario de administración, por ejemplo, y metí a 10 personas a trabajar conmigo, necesito el nombre de las 10 personas y saber que si están compartiendo las publicaciones”. Ah, caray, ¿cómo está eso de que “metí a 10 personas”? Uf.

› Quemón en la Feria de San Marcos

Sigue dando de qué hablar en los círculos políticos de Aguascalientes la magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes, Martha Elba Dávila Pérez, quien fue detenida el pasado domingo en un incidente presuntamente relacionado con el pago de una cuenta en un establecimiento de la Feria de San Marcos. Más que saber si la funcionaria estaría reprochando una injusticia —lo cual no se descarta—, dicen los que la vieron —que fueron muchos y hasta la grabaron— está creciendo la exigencia de que se indague si efectivamente intentó dar el charolazo y recordarle su cargo a los que le cobraban. Según el registro que anduvo dando vueltas por las redes sociales, mostrar las credenciales no le sirvió para evitar el arresto por parte de las autoridades municipales. Y en medio de este alboroto, no faltó quien analizara la paradoja alrededor del hecho, pues justamente el Tribunal de Disciplina Judicial al que ella pertenece se encarga de revisar el comportamiento de integrantes del Poder Judicial del estado. Uf.

› La ajolotización de la capital

Muy mencionada fue la manera en que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, salió al paso ante las críticas y hasta memes —dijo ella y muchos coincidirán— de carácter clasista sobre la decisión de su administración de destacar la imagen del ajolote y el color de la lucha social de las mujeres —el morado— en proyectos urbanos, balizamiento de calles y obras públicas. “Hay quienes dicen, desde la ignorancia, el prejuicio o el clasismo, que estamos ajolotizando la ciudad”. Ante esto, la mandataria capitalina, que ayer inauguró la nueva imagen del tren ligero —con un gran ajolote en su carrocería— que si ajolotizar significa llenar de color lo que antes era gris, “¡claro que estamos ajolotizando!”, con lo que destacó que detrás de imágenes y/o colores, hay nuevas Utopías, murales con participación del talento local en los espacios públicos, movilidad y electromovilidad, reivindicación de la causa feminista y la creación de un sistema de cuidados, que por cierto es una de las deudas más apremiantes con la sociedad capitalina.