› Por fin ya es viral… pero por amenazar

El que de plano, nos comentan, quiere disponer de las redes sociales de sus trabajadores y agarrarlos como plataforma de difusión es el alcalde de Pachuca, Jorge Alberto Reyes. Y es que resulta que el morenista de plano ya amenazó: al que no le de like y comparta sus publicaciones en redes sociales lo dejará sin trabajo. No importa si el empleado es bueno, cumplido o eficiente… Ah, pero resulta que el tiro le está saliendo por la culata, porque si bien el edil ayer por fin hizo viral su nombre, fue porque los trabajadores dieron a conocer el audio con la amenaza, en el que además se le escucha pedir a sus subalternos que le entreguen un control de quiénes sí y quiénes no están compartiendo sus publicaciones para tomar decisiones sobre su permanencia. Y no es todo. En su argumentación da cuenta de situaciones que podrían representar anomalías, por ejemplo cuando advierte: “Si yo soy el secretario de administración, por ejemplo, y metí a 10 personas a trabajar conmigo, necesito el nombre de las 10 personas y saber que si están compartiendo las publicaciones”. Ah, caray, ¿cómo está eso de que “metí a 10 personas”? Uf.

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