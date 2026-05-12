› ¿Y los amagos de la CNTE?

Y hablando del ciclo escolar, entre quienes dan seguimiento a los temas de la agenda educativa, nos hacen ver que una gran incógnita que se abre, ahora que se ha vuelto al esquema original —que considera su conclusión el 15 de julio— es la de qué harán finalmente los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con sus amagos. Es sabido que los profes disidentes habían visto como una afrenta el ajuste del ciclo, porque les acotaba la posibilidad de que fueran ellos quienes suspendieran las clases y mandaran a los alumnos de manera forzada a sus casas como medida de presión para obtener beneficios laborales. Entre estas últimas, nos recuerdan, hay peticiones millonarias que, ha aclarado el Gobierno, no pueden ser atendidas, porque representarían un fuerte golpe para las finanzas públicas. La Coordinadora ha advertido que buscará boicotear la realización del Mundial de Futbol en nuestro país para tratar de conseguir que se realicen reformas a la Ley del ISSSTE para que el magisterio pueda cobrar pensiones más altas. Pendientes.

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