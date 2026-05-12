› El drama nepotista que no termina

Nos dicen que la definición de nepotismo nunca había estado sujeta a tanto revisionismo. Y todo por una competencia política. Ahí tenemos a Saúl Monreal, a quien Morena le ha negado la posibilidad de ir por la gubernatura de Zacatecas, porque sus estatutos prohíben el nepotismo y su hermano, David Monreal, está actualmente en el cargo. Bueno, comentan que Saúl precisamente por eso se ha puesto en el papel de fiscalizar —voluntariamente, claro— quién podría o no hacerse de la candidatura. Así que señaló a la senadora Verónica Díaz, con quien comparte la misma aspiración. En una entrevista radiofónica, Monreal dijo que Díaz estaría casi casi que en la misma situación que él. ¡¿Cómo?! De acuerdo con el senador, como la legisladora fue su cuñada, ya que estuvo casada con otro de sus hermanos, Luis Enrique Monreal, y, además, tiene hijos con él también queda fuera de la contienda. “Por supuesto que sí (aplica la prohibición por nepotismo) porque hay hijos que se apellidan Monreal, Monreal Díaz. Entonces, esto es de análisis jurídico. Yo creo que jurídicamente no puede, pero hay que investigarlo bien”, expresó Saúl, ahí nomás dejando el dato.

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