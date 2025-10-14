Proponen fondo para el ganado y cultivo

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa Abimerhi, presentó un oficio a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), solicitando que se integre un grupo de trabajo dentro de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para evaluar de forma urgente los daños causados por las lluvias en distintos estados del país y definir los mecanismos presupuestales que permitan atender de inmediato a las personas afectadas.

Lixa Abimerhi subrayó que la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) por parte del actual Gobierno dejó al país sin un instrumento eficaz para actuar con rapidez frente a emergencias.

Antes de su eliminación en 2021, el Fonden contaba con los recursos y la estructura necesarios para garantizar una respuesta inmediata ante huracanes, inundaciones o sismos.

En este contexto, el diputado Daniel Chimal García planteó activar un fondo municipal entre autoridades federales y estatales de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y una parte de Querétaro, en apoyo a ganaderos y productores afectados por los estragos de las lluvias.

El legislador señaló que, en este momento, Puebla y Veracruz son los estados más delicados y dañados por las recientes lluvias atípicas, pero también hay situaciones de emergencia que deben atenderse, como es el campo y toda la producción.

“Tan sólo en Puebla, tres mil 700 hectáreas de cultivos de café, maíz, frijol y cítricos fueron afectadas y representa una fractura a los productores”, denunció.

Explicó que en Chontla, Veracruz, hay productores agrícolas que no tienen ayuda ante la caída de las milpas que quedaron entre las aguas del río Tantoyuca.

Acusó que reses, cerdos y otros animales han muerto por las inundaciones y que es vital que el Gobierno entre en acción.