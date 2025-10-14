Sheinbaum acusa ‘ruin búsqueda de culpables y zopiloteo’ por devastación en la Huasteca

Claudia Sheinbaum acusó “zopiloteo político” ante las críticas por la respuesta a las inundaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó una “ruin búsqueda de culpables” y “zopiloteo político” por parte de quienes critican la respuesta gubernamental ante la devastación en la Huasteca. Reiteró que los trabajos de emergencia continuarán “hasta que se salga completamente de la situación crítica” en los cinco estados afectados.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria detalló que se mantienen reuniones e informes diarios sobre los avances en las labores implementadas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Inundaciones en Veracruz, por fuertes lluvias, dejaron devastación en el estado. ı Foto: Cuartoscuro

Todos los días, a las 7 de la noche, desde el primer día, vamos a seguir reuniéndonos hasta que no salgamos de la emergencia y de la atención, para seguir coordinando todas las tareas y labores de apoyo a la población Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sheinbaum subrayó que el objetivo actual no sólo es reabrir caminos, sino garantizar que las rehabilitaciones eviten futuros bloqueos o daños.

Ante los cuestionamientos de opositores y críticos de la 4T, consideró que hay una “actitud ruin” que busca responsabilizar a los gobiernos locales.

Yo creo que todo ser humano con un poco de corazón busca apoyar. Pero esta idea de que vamos a buscar qué no hizo el gobernador de Querétaro, qué le faltó a la gobernadora de Veracruz o al de Puebla... todos actuaron desde el primer momento Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La presidenta respaldó el trabajo de los mandatarios estatales y afirmó que, aunque más adelante se hará un balance, por ahora las labores se concentran en dotar de equipos y apoyos para atender a la población afectada.

Finalmente, informó que su administración ya mantiene contacto con cámaras empresariales para impulsar la reactivación económica de las zonas dañadas.

