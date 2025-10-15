Anuncian 15 edición de la entrega del Premio Crónica

Al anunciar la 15 edición de la entrega del Premio Crónica, Rafael García Garza, vicepresidente de la Fundación Premio Crónica, afirmó que al galardonar a figuras sobresalientes de la Ciencia y la Tecnología, Cultura, Academia y la comunicación pública y de conocimientos, se busca que sean ejemplo para impulsar a las nuevas generaciones.

“México es un gran país que tiene muchísimas posibilidades de éxito, si todos trabajamos pensando en este objetivo de que vale la pena trabajar por el país”.

En la edición de este año, el premio en Ciencia y Tecnología será otorgado a Laura Alicia Palomares Aguilera, directora actual del Instituto de Biotecnología que de la UNAM; en Academia se destinará al poeta Vicente Quirarte.

Mientras que en Cultura será para Mónica Lavín, y en Comunicación Publica y de Conocimientos se entregará al Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Asimismo, se entregará un reconocimiento especial al exrector de la UNAM, Enrique Graue, por su defensa de la autonomía universitaria.

Rafael García Garza aseguró que el trabajo de estas personas tiene un impacto que poca gente sabe.

“Queremos promover el reconocimiento social, lo que están haciendo las universidades y los investigadores”.

El objetivo de la entrega del galardón es promover las acciones de los personajes que tienen mucho qué decir respecto a su labor por México y la sociedad.

“Creemos en México, creemos en los mexicanos y en los valores nacionales, que es lo que nos impulsa a promover a estos premios Crónica. Queremos que sean el ejemplo de todas nuestras nuevas generaciones de que sí se puede, de que debemos esforzarnos más. Existen todavía mejores mexicanos que los que muchas veces lamentablemente tienen mayor promoción en los asaltos, las muertes y todo este aspecto”, consideró García Garza.

Arturo Ramos Ortiz, subdirector de información del diario Crónica, explicó que el premio se trata de un reconocimiento social sobre los valores que representan estas figuras.

“Son voces que tenemos que hacer escuchar. Un investigador claro que tiene cosas que decir sobre la educación, sobre cómo se financia la investigación científica en nuestro país”.

Mientras que Adrián Figueroa, editor de Academia y Cultura del diario Crónica, explicó que lo que se busca también es acercar la cultura y las artes a las personas.

“Mientras más personas puedan ver lo que está pasando es más fácil generar nuevas vocaciones, sobre todo en niños y jóvenes”.

El Premio Crónica será entregado el miércoles 22 de octubre a las 10 de la mañana en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo de Antropología.

▶ #Vídeo | Al anunciar la edición 15 de la entrega del Premio Crónica, Rafael García Garza (@GarciaGRafael), vicepresidente de la Fundación Premio Crónica, destacó: "Creemos en México".

📹: @soytaniagomez / @LaRazon_mx pic.twitter.com/RZkyDnCzmw — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 15, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR