CAAAREM respalda entrada en vigor de la nueva Ley Aduanera en enero de 2026.

La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) manifestó su apoyo a que la nueva Ley Aduanera entre en vigor el 1º de enero de 2026, coincidiendo con el inicio del próximo paquete económico.

El organismo señaló que, durante los próximos meses, las y los agentes aduanales colaborarán con las autoridades hacendarias y aduaneras para asegurar una correcta implementación de la reforma, cuyo objetivo es modernizar los procesos y fortalecer la competitividad del comercio exterior.

De acuerdo con la Confederación, esta nueva legislación representa “un paso firme hacia aduanas más modernas, eficientes y con reglas claras”, además de brindar mayor certidumbre operativa para las empresas y operadores que participan en el intercambio comercial internacional.

El presidente de la CAAAREM, Ignacio Zaragoza Ambrosi, subrayó el compromiso del sector con el Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció por promover una visión de legalidad y transparencia. “Las y los Agentes Aduanales respaldamos una reforma que equilibra la facilitación del comercio con la integridad del sistema. Coincidimos plenamente con la presidenta en que la legalidad no es un obstáculo para la competitividad, sino la base para fortalecer la economía nacional y la confianza en las instituciones”, señaló.

Zaragoza Ambrosi agradeció el diálogo constructivo con el Gobierno Federal, al destacar que “este trabajo conjunto es un reflejo de que las políticas públicas se fortalecen cuando se escucha a los sectores productivos”.

Por último, precisó que las 38 asociaciones que conforman la CAAAREM ya trabajan en la implementación práctica de la reforma, con el fin de que sus resultados se reflejen en operaciones más ágiles, transparentes y seguras. “Los Agentes Aduanales estamos listos para seguir contribuyendo al desarrollo económico y a la seguridad del país”, concluyó.

JVR