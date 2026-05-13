Antes del operativo, agentes de EU estaban en FGE-Chihuahua

LOS AGENTES estadounidenses que fallecieron tras el operativo en el narcolaboratorio de la sierra de El Pinal, en Chihuahua, estuvieron al menos en dos ocasiones previas dentro de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado (FGE), de acuerdo con nuevos datos incorporados a la investigación a cargo de la Unidad Especializada para la Investigación de los hechos.

Wendy Chávez, titular de esa unidad, informó que “(se observa a) uno de los presuntos extranjeros en el interior de las instalaciones antes mencionadas, con un arma larga en la mano derecha y en posición vertical, sin que se aprecie ninguna disposición de uso”.

El Tip: A la fecha, suman 50 declaraciones ministeriales, 10 informes periciales y la recopilación y análisis de 6 mil horas de registros.

Añadió que, hasta ahora, no existe evidencia de que el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera, u otros servidores públicos vinculados al despliegue, hubieran pedido autorización o notificado a sus superiores sobre la presencia de esas personas en el convoy operativo.

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Añadió que los videos obtenidos de puntos de vigilancia muestran que el 16 de abril, cuando el convoy salió de la ciudad de Chihuahua rumbo al municipio de Morelos, se integraron cuatro personas no identificadas, vestidas de civil y sin distintivos oficiales de alguna corporación o agencia de seguridad. Hasta ahora, la investigación no ha confirmado la portación o uso del arma fuera de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, durante el operativo o en otros sitios donde dichas personas quedaron registradas. La unidad tampoco ha recibido respuesta formal de la representación diplomática y consular de Estados Unidos, ni del Instituto Nacional de Migración sobre su identidad, situación migratoria, acreditaciones o cargos.

Chávez Villanueva añadió que la carpeta de investigación documenta un “patrón de convivencia e interacción en contextos informales” entre los presuntos extranjeros, el entonces director de la AEI y otros integrantes de la FGE, lo que amplía las teorías del caso y permite focalizar las líneas de investigación.

Con base en las imágenes revisadas, precisó que esas personas no portaban uniformes de la AEI ni insignias oficiales. También indicó que dos de ellas aún permanecen en calidad de desconocidas, por lo que las diligencias buscan establecer si realizaban alguna actividad vinculada con una agencia de seguridad, consular o diplomática de Estados Unidos.