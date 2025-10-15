CSP niega retroactividad parcial en reforma a Ley de amparo avala por diputados

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la reforma a la Ley de Amparo que rectificó la Cámara de Diputados esta madrugada represente una aplicación parcial de retroactividad.

Tras un debate que se extendió casi por 16 horas, la mayoría parlamentaria que conforman Morena, PT y el PVEM en San Lázaro, avalaron reformas a la Ley de Amparo, que incluyó una reserva con la que se especifica que dichos cambios serán aplicables a aquellos asuntos que sigan en proceso, a pesar de que su inicio haya sido antes de la reforma.

Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que lo avalado por los legisladores se apega a la propuesta de redacción que les hizo llegar la semana pasada, y reiteró que esta decisión se basa en una jurisprudencia que dejó la antigua conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Sí es la… prácticamente es la misma propuesta que presentó aquí el ministro Zaldívar. Voy a repetir lo que él dijo, el ministro, dado su conocimiento jurídico: La Corte, la antigua Corte, tiene jurisprudencia en qué temas de procedimientos se aplican nuevas leyes y en qué temas no. Y eso es lo que quedó en el transitorio, basado en la jurisprudencia de la Corte: a qué casos se aplicarán los nuevos procedimientos, aun cuando hayan sido casos que ya se levantaron hace tiempo —repito, basado en la jurisprudencia de la Corte—; y qué casos se aplica la ley anterior”, explicó Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que otros puntos que modificaron los diputados se le hicieron saber a la Consejería Jurídica de la Presidencia, que tutela Ernestina Godoy-

- “¿Esperaría que ya no se le haga algún cambio en la Cámara Alta?”, se le preguntó.

- “Y ya pasaría a la Cámara de Senadores para —entiendo— su aprobación. Ya veremos la discusión con los senadores”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

-”¿Este cambio que propone no significaría de todas maneras una retroactividad parcial a los procesos?”

-”No. Repito, en el transitorio queda redactado lo que es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, insistió Claudia Sheinbaum Pardo.

