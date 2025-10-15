Paquete fiscal listo

Diputados emiten declaratoria de publicidad a dictamen a la Ley de Ingresos de la Federación 2026

La Cámara de Diputados conoció los dictámenes de la Comisión de Hacienda que estiman ingresos por más de 10 billones de pesos para el próximo ejercicio fiscal

Diputados dan trámite a la Ley de Ingresos de la Federación 2026.
Diputados dan trámite a la Ley de Ingresos de la Federación 2026. Foto: Especial
Por:
Claudia Arellano

El Pleno de la Cámara de Diputados conoció, para trámite de declaratoria de publicidad, cuatro dictámenes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público relativos a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, Ley Federal de Derechos, el Código Fiscal de la Federación, y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

El dictamen a la Ley de Ingresos estima que la Federación percibirá un total de 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos (mdp) por concepto de ingresos estimados.

De esa cantidad:

TE RECOMENDAMOS:
Propuesta busca modificar las leyes fiscales y laborales.
Panista presenta iniciativa

Impulsa PAN en discusión del Presupuesto iniciativa para que aguinaldo llegue íntegro a bolsillos de mexicanos

  • 5 billones 838 mil 541.1 mdp corresponden a Impuestos.
  • 641 mil 782.1 mdp a Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
  • 39.6 mdp a Contribuciones de Mejoras.
  • 157 mil 081.7 mdp a Derechos.
  • 16 mil 488.3 mdp a Productos.
  • 203 mil 520.5 mdp a Aprovechamientos.
  • 1 billón 630 mil 973.6 mdp a Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.
  • 232 mil 630.4 mdp a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.
  • 1 billón 472 mil 626.4 mdp a Ingresos Derivados de Financiamientos.

El dictamen a la Ley Federal de Derechos busca garantizar que la explotación de los bienes del dominio público de la nación se lleve a cabo de manera óptima.

Las modificaciones proponen establecer el cobro de nuevos derechos y actualizan otros en materia migratoria; por el estudio y trámite de cualquier solicitud de inscripción de valores; la inscripción de la misma; y por la supervisión de las emisoras simplificadas que inscriban sus valores en el Registro Nacional de Valores a cargo de Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Además, se dio publicidad al dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio.

Su propósito es ajustar el pago de impuestos por la enajenación e importación, según sea el caso, de tabacos labrados y otros productos que contengan nicotina; bebidas con edulcorantes añadidos, juegos con apuestas y sorteos, incluyendo por medios electrónicos; y videojuegos con contenido violento, extremo o para adulto o no apto para menores.

Asimismo, actualiza la referencia al Distrito Federal por Ciudad de México, incrementa diversas cuotas a bienes relacionados con los productos en comento, y establece lineamientos específicos para la retención de impuestos según sea el caso, disponiendo de las sanciones correspondientes por incumplimiento señaladas en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en la Ley Impuesto al Valor Agregado y en el Código Fiscal de la Federación.

Además, se conoció el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, con la intención de armonizar lo relativo a los falsos comprobantes fiscales y las consecuencias jurídicas en el caso de realizar cualquier actividad relacionada con los mismos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Sesión en la Cámara de Diputados.
Señalan “retroactividad disfrazada”

Cámara de Diputados aprueba en lo particular reforma a Ley de Amparo