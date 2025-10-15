Diputados emiten declaratoria de publicidad a dictamen a la Ley de Ingresos de la Federación 2026

Diputados dan trámite a la Ley de Ingresos de la Federación 2026.

El Pleno de la Cámara de Diputados conoció, para trámite de declaratoria de publicidad, cuatro dictámenes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público relativos a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, Ley Federal de Derechos, el Código Fiscal de la Federación, y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

El dictamen a la Ley de Ingresos estima que la Federación percibirá un total de 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos (mdp) por concepto de ingresos estimados.

De esa cantidad:

5 billones 838 mil 541.1 mdp corresponden a Impuestos.

641 mil 782.1 mdp a Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

39.6 mdp a Contribuciones de Mejoras.

157 mil 081.7 mdp a Derechos.

16 mil 488.3 mdp a Productos.

203 mil 520.5 mdp a Aprovechamientos.

1 billón 630 mil 973.6 mdp a Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.

232 mil 630.4 mdp a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

1 billón 472 mil 626.4 mdp a Ingresos Derivados de Financiamientos.

El dictamen a la Ley Federal de Derechos busca garantizar que la explotación de los bienes del dominio público de la nación se lleve a cabo de manera óptima.

Las modificaciones proponen establecer el cobro de nuevos derechos y actualizan otros en materia migratoria; por el estudio y trámite de cualquier solicitud de inscripción de valores; la inscripción de la misma; y por la supervisión de las emisoras simplificadas que inscriban sus valores en el Registro Nacional de Valores a cargo de Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Además, se dio publicidad al dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio.

Su propósito es ajustar el pago de impuestos por la enajenación e importación, según sea el caso, de tabacos labrados y otros productos que contengan nicotina; bebidas con edulcorantes añadidos, juegos con apuestas y sorteos, incluyendo por medios electrónicos; y videojuegos con contenido violento, extremo o para adulto o no apto para menores.

Asimismo, actualiza la referencia al Distrito Federal por Ciudad de México, incrementa diversas cuotas a bienes relacionados con los productos en comento, y establece lineamientos específicos para la retención de impuestos según sea el caso, disponiendo de las sanciones correspondientes por incumplimiento señaladas en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en la Ley Impuesto al Valor Agregado y en el Código Fiscal de la Federación.

Además, se conoció el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, con la intención de armonizar lo relativo a los falsos comprobantes fiscales y las consecuencias jurídicas en el caso de realizar cualquier actividad relacionada con los mismos.

