Impulsa PAN en discusión del Presupuesto iniciativa para que aguinaldo llegue íntegro a bolsillos de mexicanos

En medio de la discusión presupuestal, el diputado Armando Tejeda (PAN) propuso eliminar el ISR al aguinaldo para que los trabajadores reciban su pago completo.

En el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, Tejeda Cid presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para eliminar el Impuesto sobre la Renta, aplicado al aguinaldo que reciben los trabajadores mexicanos, tanto del sector público como del privado.

El legislador argumentó que su propuesta busca modificar las leyes fiscales y laborales para que los empleados reciban su aguinaldo íntegro, lo que —dijo— beneficiaría a más de 30 millones de familias mexicanas.

“No sé, compañeros, si ustedes sabían que el gobierno se queda con el 30% del aguinaldo de todas las trabajadoras y trabajadores de México, que trabajan todos los días. Hoy quiero levantar la voz por ellos, por un aguinaldo completo, el suyo completito”, expresó Tejeda en tribuna.

El panista sostuvo que el impacto presupuestal de la medida sería menor al 0.2% del gasto total, pero representaría un importante beneficio social y económico para millones de hogares, especialmente ante la pérdida del poder adquisitivo y el incremento del costo de vida.

“Podríamos ayudar aproximadamente a 30 millones de familias con sólo el 0.2% del presupuesto. Ni el 1%, ni el medio, ni el .25%, el .2% del presupuesto para beneficiar a millones de familias trabajadoras, que pagan ISR, IVA, IEPS, luz, agua y contribuyen todo el año”, señaló.

Tejeda recordó que ya en 2014 se había presentado una propuesta similar por distintas fuerzas políticas, aunque fue rechazada en ese momento.

“Esa reforma fue un error que afectó a millones de familias. Hoy queremos corregirlo. Que el dinero llegue a las manos de quien lo trabajó, no a las arcas del SAT”, puntualizó.

La iniciativa del diputado panista se suma a otras propuestas que los grupos parlamentarios han puesto sobre la mesa en el contexto de la discusión del presupuesto, donde los partidos de oposición han insistido en aliviar la carga fiscal de los trabajadores y fortalecer el ingreso familiar.

