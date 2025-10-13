Esta es la fecha exacta de los pagos pensión y aguinaldo del IMSS e ISSSTE restantes del 2025

El pago correspondiente a octubre ya fue depositado en septiembre, pero el próximo mes se espera no sólo el pago de la pensión IMSS e ISSSTE, sino también el pago correspondiente al aguinaldo.

Los pagos de estas pensiones son distribuidos de acuerdo con la fechas establecidas en los calendarios correspondientes de cada institución, y estos son publicados a principios del año.

Ambas pensiones representan un soporte financiero para todas las personas que ya no se encuentran laborando, y pueden disponer de dichas pensiones ya que estas se fueron acumulando a lo largo de la vida laboral de los trabajadores que cotizaron en el IMSS o el ISSSTE, así como quienes hicieron aportaciones de manera voluntaria.

Este calendario de pagos mensual es publicado con la finalidad de ayudar a que las y los beneficiarios de las pensiones puedan organizar sus finanzas, además de brindarles la certeza de cuándo recibirán el pago de su pensión.

Pensiones IMSS e ISSSTE ı Foto: ISSSTE, La Razón.

¿En qué fecha se deposita el pago de la pensión IMSS?

Esta pensión beneficia a más de 4.8 millones de personas, de acuerdo con la información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La distribución mensual de pagos correspondientes a los últimos meses de este 2025 de la pensión se realizan el primer día de cada mes, pero además de la pensión, en noviembre también podrán disponer del aguinaldo.

Este es el calendario de pagos de la pensión IMSS correspondiente a los últimos tres meses del 2025:

Octubre fue el miércoles 1

Noviembre será el lunes 3, también se recibe pensión

Diciembre será el lunes 1

Este pago de la pensión IMSS se hace a la cuenta bancaria que el pensionado o pensionada proporcionó al momento de realizar el trámite para recibirla.

El IMSS otorgará los pagos de aguinaldo para los pensionados que se encuentran bajo el régimen Ley 73, por lo que quienes se encuentren bajo la Ley de 1997 no recibirán esta prestación, pues quienes reciben pensión bajo esta ley cuentan con un esquema de recursos administrados a través de una cuenta Afore.

¿En qué fecha se deposita el pago de la pensión ISSSTE?

Al cierre del 2024 hubo aproximadamente 1.3 millones de beneficiarios que reciben la pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Asimismo, de acuerdo con el ISSSTE, se espera que para el 2037 se alcance el pico máximo de pensionados.

La pensión del ISSSTE es recibida por las y los beneficiarios el último día de cada mes, sin embargo en el último mes de este año podrán disponer de su pensión y de un aguinaldo.

El calendario de pagos de la pensión ISSSTE correspondiente a los últimos meses del año es el siguiente:

Octubre se depositó el 30 de septiembre

Noviembre se deposita el 30 de octubre

La primera mitad del aguinaldo se deposita en la primera quincena de noviembre

Diciembre se deposita en 28 de noviembre

Este pago se recibe mediante la cuenta bancaria que el pensionado o pensionada dio al momento de realizar el trámite para recibirla. Este pago también se puede hacer por medio de una AFORE o de una aseguradora.