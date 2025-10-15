México continúa siendo el país con más casos de Acciones Urgentes para la búsqueda de personas desaparecidas: ONU

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) publicó su informe más reciente sobre las solicitudes de acción urgente, exponiendo la crisis de los derechos humanos en el país, en donde en solo 6 meses se pudieron registrar 51 Acciones Urgentes solicitando la búsqueda inmediata de personas desaparecidas en México, del 1 de marzo al 16 de septiembre de 2025.

En ese periodo, las desapariciones se han dado en Baja California (58%): 29 casos; Jalisco (10%): 5 casos y Guanajuato (8%): 4 casos.

Los perfiles de las víctimas dictan que el 78% son hombres, pero el 22% son mujeres. Se incluyen menores, personas con discapacidad y defensores de derechos humanos.

Además el informe señaló que la implicación Estatal: En Jalisco y Guanajuato, se documentan casos donde las víctimas fueron sustraídas por individuos identificados como agentes estatales o que vestían uniformes militares/policiales, con alegaciones de colusión con grupos criminales.

También hay un ataque a defensores en comunidades como, Irapuato, Guanajuato, donde un defensor de derechos humanos que buscaba a su hijo fue desaparecido de su casa. Durante el ataque, otro de sus hijos fue asesinado.

El informe también detalló fallas en la búsqueda y advierten que “La Fiscalía sigue incumpliendo protocolos. El Comité lamenta que la búsqueda se limite a “verificación de documentos”, sin acciones concretas para localizar a las personas”.

