Paso a paso para pagar el crédito Infonavit por transferencia bancaria

Si solicitaste un crédito Infonavit para comprar una casa o realizar mejoras a tu vivienda, puedes realizar tu pago mensual correspondiente mediante una transferencia bancaria.

Los pagos mensuales del crédito Infonavit corresponden a tres cosas que componen tu crédito:

Pago de capital: Corresponde al monto de tu crédito sin contar los intereses ni las comisiones Pago de intereses: Son los correspondientes a la tasa de interés anual que se determinó en el contrato, los cuáles fueron calculados mediate una multiplicación de la capital de tu crédito y la tasa de interés. Pago de seguros: Además del capital y de los intereses, también debes cubrir un pago que corresponde a los beneficios de los seguros de tu crédito.

De acuerdo con la información proporcionada por el Infonavit, los pagos iniciales de tu crédito están destinados en su mayoría al pago de los intereses, por lo que los últimos pagos corresponden a un mayor monto del capital.

Paga tu crédito Infonavit por transferencia bancaria ı Foto: Especial

¿Cómo puedo pagar mi crédito Infonavit por transferencia?

La fecha que corresponde a los pagos mensuales de tu crédito Infonavit está estipulada en tu estado de cuenta, mismo que puedes descargar en el apartado Mi Cuenta Infonavit.

Para poder descargar tu estado de cuente específicamente debes dar clic en la sección Tengo un crédito y posteriormente debes dar clic en Saldos y movimientos.

Para poder realizar el pago de tu mensualidad mediante una Transferencia Interbancaria (SPEI) únicamente requieres contar con la aplicación correspondiente a tu cuenta bancaria.

Si deseas realizar tu pago mensual del crédito Infonavit mediante transferencia bancaria debes seguir los siguientes pasos:

Entra a Mi Cuenta Infonavit

Dirígete al apartado Pagar mi Crédito

En la sección Forma de pago puedes seleccionar la opción Pago por cuenta bancaria en México.

Una vez que selecciones esa opción, obtendrás tu ficha de pago interbancario, en la cual puedes encontrar la información para realizar la transferencia desde la aplicación de tu banco.

La ficha de pago que solicitaste te llegará por medio de un correo electrónico, por lo que deberás revisar el correo electrónico que tengas vinculado a tu cuenta de Infonavit.

Si eres usuario del banco BBVA puedes realizar el pago de manera directa seleccionando la opción Cheque en línea BBVA, y aunque esta opción te redirige de manera automática fuera del sitio de Infonavit, es totalmente seguro.

Con estas opciones no solo puedes realizar los pagos correspondientes a tu mensualidad del crédito Infonavit, sino que también puedes realizar pagos adelantados o terminar de pagar tu crédito por completo .