Aseguran en Sonora más de mil litros de metanfetamina con valor de 284 mdp

Decomisan más de mil litros de metanfetamina en Sonora; uno de los mayores aseguramientos del año

Un total de mil 71 litros de metanfetamina líquida contenidos en 120 garrafones fueron asegurados por fuerzas federales como resultado de un operativo conjunto en el Puesto Militar de Seguridad Regional “Estación Doctor”, en San Luis Río Colorado, Sonora.

Los hechos ocurrieron cuando las autoridades revisaban un tractocamión Kenworth con caja seca, ambos color blanco, con razón social “JFI”, procedente de San Luis Potosí y con destino a San Quintín, Baja California, el cual transportaba supuestos artículos de limpieza en garrafones de plástico transparente.

Al realizar una revisión, se detectó un fuerte olor químico proveniente de la carga, por lo que se realizó una prueba, que arrojó resultado positivo a metanfetamina.

De acuerdo con el gabinete de seguridad federal, los garrafones contenían un total de mil 62 litros de metanfetamina en estado líquido.

Ante ello, el conductor del tractocamión fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para enfrentar cargos por delitos contra la salud.

El valor estimado de los más de mil litros de metanfetamina líquida asegurada, es de 284 millones de pesos.

Este golpe representa una de las mayores incautaciones de metanfetamina líquida registradas en la región, evidenciando la sofisticación de las rutas de tráfico de drogas sintéticas que atraviesan el territorio sonorense con destino a mercados locales e internacionales.

Paralelamente, en el estado de Querétaro, un operativo conjunto de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía estatal resultó en el aseguramiento de 82 kilogramos de cocaína valuados en aproximadamente 18 millones de pesos.

El decomiso ocurrió en un paradero situado en la autopista México-Querétaro, a la altura de Palmillas, en el municipio de San Juan del Río, donde las autoridades localizaron un vehículo que transportaba la droga.

En Sinaloa, específicamente en la localidad de Estancia de Los García, municipio de Cosalá, elementos castrenses desmantelaron una instalación utilizada para la producción de metanfetamina.

Durante el operativo se incautaron aproximadamente mil 850 litros de precursores químicos utilizados en la manufactura de esta droga sintética.

Las autoridades calcularon que la destrucción de este centro de producción representa una afectación económica de 37 millones de pesos para las organizaciones criminales que operan en la zona.

Adicionalmente, en el Puente Internacional de Reynosa, efectivos de la Guardia Nacional y personal de Aduanas interceptaron un vehículo proveniente de Hidalgo, Texas.

