CNTE amaga con boicotear actividades de la Copa Mundial de 2026 ‘sin importar el costo’

CNTE amaga con intervenir en la Copa Mundial de 2026 ‘sin importar el costo’.

Si es que no se regresa a mesa de diálogo

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amagaron con boicotear en el Mundial de Futbol del 2026, si es que el Gobierno de México no restablece el diálogo con los maestros en la mesa de negociación.

Además, exigieron, desde las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), una respuesta favorable a sus demandas, entre las que se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE.

“El hartazgo nos hace pensar en acciones específicas, pero contundentes. Creo que la Coordinadora, que está a favor de la educación, se ha caracterizado por tener sobre todo el valor de denunciar y de realizar acciones y no importa el costo”, dijo un integrante de la CNTE.

La mesa de diálogo que se había entablado con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se rompió en el mes de julio, después de actos de violencia y afectaciones contra edificios gubernamentales.

