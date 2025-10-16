Diputados aprueban Ley de Impuestos Especiales; refrescos, tabaco y hasta juegos violentos subirán de precio

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la cual forma parte del Paquete Económico 2026.

Entre los objetivos principales de las reformas y adiciones destacan: reducir el consumo de productos nocivos para la salud, como el tabaco, las bebidas azucaradas y los productos con nicotina mediante el ajuste de cuotas y tasas del IEPS.

Además, incluye modernizar y ampliar la base de impuestos, incorporando nuevos productos y servicios a la base tributaria, como son las bolsas de nicotina, bebidas con edulcorantes, juegos y sorteos con apuestas digitales, videojuegos con contenido extremo, violento y para adultos.

Así es como hasta esta tarde, en lo general han quedado aprobadas con 351 votos en pro, 129 en contra y una abstención las disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que continuara en su discusión para ser aprobada en lo particular, luego de escuchar un centenar de reservas para las adecuaciones correspondientes y luego de ello, ser enviada al Senado de la Republica.

En la primera parte de la discusión el secretario de la Comisión de Hacienda, diputado Daniel Murguía Lardizábal (Morena), expresó que México ocupa el primer lugar mundial en consumo de bebidas azucaradas, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, los niños menores de 4 años presentan problemas de sobrepeso, los de 5 y 11 años representan el 36 por ciento, mientras que las personas adultas de 20 años y más el 75.2 por ciento de sobrepeso y obesidad.

El consumo de bebidas de alto consumo calórico –dijo-- está relacionado con enfermedades crónicas como la diabetes, que es la segunda causa de muerte en nuestro país. Por ello, el dictamen busca atender las causas de estos problemas a través de los denominados impuestos saludables.

Indicó que las reformas y adiciones a la ley del IEPS permiten avanzar hacia un sistema tributario eficiente, con mayor justicia fiscal y con un enfoque preventivo de la salud pública.

Para los ingresos de la Federación, el IEPS representa el 1.8 por ciento del PIB y aporta más del 10 por ciento de la recaudación total del Gobierno Federal. Para el siguiente año se estima que por ese concepto se recaudarán 761.5 mil millones de pesos.

Murguía Lardizábal mencionó que la Comisión de Hacienda realizó reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Administración Tributaria, con especialistas e investigadores del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y representantes del sector privado, donde se escuchó a más de 50 oradores que expusieron sus opiniones respecto a las reformas y adiciones propuestas en materia del IEPS.

Detalló que, para el caso de tabaco y nicotina, se ajusta la tasa impositiva para cigarros, puros y otros labrados, al pasar de 160 a 200 por ciento, y para los tabacos labrados a mano de 30.2 a 32 por ciento. Dado el problema de salud que representa el tabaco, se propone un ajuste gradual de la cuota específica por cigarro, iniciando en 2026, que con 0.85 pesos hasta llegar en 2030 con una cuota de 1.15 pesos por cigarro.

Además de la aplicación de la cuota específica, se tomará en cuenta el contenido de 8 miligramos de nicotina por unidad. Se ajusta con tasa del 100 por ciento la enajenación en el territorio nacional o, en su caso, la importación de otros productos que contengan nicotina y con una cuota específica en función del contenido de miligramos de nicotina.

Para bebidas saborizadas --abundó-- se ajusta la cuota por litro de 1.64 pesos aplicable en 2025 a 3.08 pesos para 2026, con el objetivo de disminuir su consumo. Se propone ajustar las bebidas saborizadas con edulcorantes añadidos y se establece su definición en la ley.

Resaltó que, sobre juegos y sorteos, se ajusta la tasa de los juegos en apuestas y sorteos pasando del 30 al 50 por ciento. Se ajusta también del 50 por ciento los juegos con apuestas y sorteos que se realicen vía internet o cualquier otro medio electrónico. En el caso de los videojuegos, videojuegos con contenido violento extremo para adulto, no apto para menores de 18 años, en forma física o aquellos servicios que permiten el acceso o descarga de dichos videojuegos, se propone ajustar a un 8 por ciento.

En el caso de los sueros orales, aclaró que “no causarán IEPS sus enajenaciones e importaciones que solo contengan todas y cada una de las siguientes sustancias: glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico, ello en el marco de las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud”.

El diputado Daniel Murguía afirmó que el dictamen actualiza cuotas específicas y responde a tres principios técnicos y constitucionales: proporcionalidad, equidad y finalidad social.

JVR