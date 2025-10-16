IMSS ofrece albergue y vacunación gratuita en Huauchinango tras contingencia: Zoé Robledo

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó desde el Recinto Ferial de Huauchinango, Puebla, que en el albergue instalado por la secretaría de la Defensa Nacional a instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se encuentran brigadas de la secretaría de Salud federal, del estado de Puebla e IMSS Bienestar: se ofrece alojamiento, alimentación, actividades para niñas y niños, adultos mayores.

“Quiero informarles que ya tenemos también el biológico, vacunas de tétanos importantísimas para este momento de la contingencia, la gente que está haciendo limpieza en la casa, en las calles y demás, es una buena medida de protección”, dijo Robledo.

Zoé Robledo indicó que esta semana inició la vacunación invernal, por lo que también se cuenta con vacunas de influenza y COVID en este lugar.

Hizo una invitación a que la población que requiera asistencia acuda al albergue ubicado en el Recinto Ferial, donde todos los servicios son gratuitos, hay medicamentos, revisiones médicas y la Unidad Médica Móvil en la que trabajan en conjunto las instituciones de salud.

