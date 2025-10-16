Ratifican auto de formal prisión contra Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas.

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que se ratificara el auto de formal prisión en contra de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, por supuestos vínculos con el Cártel del Golfo.

La FGR presentó un testigo protegido como parte de su alegato. Dicho sujeto afirmó que la organización criminal financió la campaña de Yarrington para la gubernatura del estado en 1998 y también lo apoyó cuando llegó al cargo.

La ratificación de la medida cautelar ocurrió después de que la defensa del exfuncionario apelara la primera decisión el pasado 16 de abril.

Fue así que un Tribunal Federal ratificó el auto de formal prisión en contra del exgobernador de Tamaulipas, quien fue deportado de Estados Unidos el pasado 9 de abril y, ya en México, fue ingresado al penal del Altiplano.

Tomás Yarrington fue detenido en México, debido a que enfrenta dos órdenes de aprehensión en su contra, una por delitos contra la salud, mientras que la otra es por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

JVR