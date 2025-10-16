Refutan activistas acoso contra policía migratoria

Agentes de ICE detienen a manifestantes en el lado Este de Chicago, el 14 de octubre de 2025.

Javier Calzada de la coalición Héroes Migrantes, dijo a La Razón que los dichos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) sobre que ha obtenido información que indica que criminales mexicanos, en coordinación con grupos extremistas nacionales, han ofrecido recompensas específicas para ir contra el personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), “no es más que una campaña de desprestigio a la defensa legítima que la comunidad migrante ha tenido para los connacionales en EU”.

“Es la forma del presidente de amedrentar nuevamente un movimiento, legitimo, pacífico y organizado”, consideró.

El Dato: El DHS acusó a un miembro de los Latin Kings, en Chicago, de ofrecer una recompensa por Greg Bovino, comandante de la CBP en Los Ángeles, Chicago y Portland.

Luego de explicar que la comunidad en Chicago, que tiene la mayor población mexicana en EU después de Los Ángeles, se organizó para crear alertas y salvaguardarse ante una posible redada operada por el ICE, el gobierno estadounidense comenzó esta campaña en la que asegura que mexicanos y latinos operan con redes de vigilancia, en barrios como Pilsen y La Villita de Chicago, llamándolos “pandilleros afiliados a grupos como los Latin Kings, quienes han desplegado ‘vigilantes’ en azoteas, equipados con armas de fuego y radiocomunicaciones”.

Calzada mencionó que estas declaraciones son una forma más de querer ignorar la importancia de los migrantes y recordó que el movimiento tiene los ojos del mundo encima, incluido al papa León XIV, quien, la semana pasada, instó a los líderes sindicales de Chicago a abogar por los migrantes y dar la bienvenida a las minorías en sus filas mientras el gobierno del presidente Donald Trump intensifica la imposición de fuertes medidas contra la migración en la ciudad natal del Pontífice.

“Los líderes católicos de EU, líderes obreros, empresarios, micro empresarios y la comunidad, ha denunciado las fuertes medidas del gobierno de Trump, que ha separado familias e incitado temores de que las personas puedan ser detenidas y deportadas en cualquier momento. La administración ha defendido las medidas como necesarias para salvaguardar la seguridad pública y nacional, así que esta es una nueva treta del gobierno”, dijo.

Para la activista Elvira Arellano, la situación es “descabellada”, ya que los migrantes no quieren salir a trabajar por el hecho de los fuertes operativos que ha instado el republicano, sobre todo en contra de mexicanos, y dijo que “es mentira, otra falsedad que estos individuos rastreen los movimientos de ICE y CBP en tiempo real, transmitiendo coordenadas. Muchos de los migrantes han buscado formas de comunicarse al ver una actitud sospechosa, pero jamás con una tecnología de esas dimensiones y ni para atentar contra nadie, esto sólo intenta crear miedo o deslegitimizar a los migrantes organizados”.

Ayer el gobierno americano afirmaba que la supuesta vigilancia de los grupos criminales organizados en EU han permitido emboscadas e interrupciones durante acciones rutinarias de control de los agentes inmigración, incluso en redadas recientes en el marco de la Operación Midway Blitz y afirmaron que los cárteles han difundido un programa de recompensas estructurado para incentivar la violencia contra el personal federal.

La tensión entre agentes de inmigración y activistas comunitarios ha aumentado en Chicago, donde el ICE ha utilizado gases lacrimógenos y municiones de gas pimienta para reprimir las manifestaciones en los centros de detención.

“Esta operación marca el inicio de una escalada del ICE en Chicago e Illinois”, declaró Rey Wences, director de defensa contra deportaciones de la Coalición de Illinois por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados.

Dijo que Chicago está preparado para la llegada de agentes de inmigración y de la Guardia Nacional, que operan de manera ilegal, pero no yendo contra la ley y el orden.

Numerosas protestas han surgido afuera de una base militar suburbana que el DHS planea usar y en un centro de procesamiento de inmigración.

México pide información de red criminal

Por Yulia Bonilla

El gobierno mexicano solicitó a Estados Unidos información sobre la presunta red criminal vinculada con grupos delincuenciales mexicanos que ofrecen recompensas a cambio de información que los lleve a atentar contra agentes federales del ICE y del CBP.

El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) aseguró que han identificado a criminales mexicanos que se coordinan con grupos extremistas nacionales, por medio de los que ofrecen montos hasta por 50 mil dólares para atentar contra agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), en el contexto de las redadas contra migrantes.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, hasta este momento, el gobierno norteamericano no ha proporcionado detalles al respecto, pero ya se solicitó la información correspondiente.

“El día de hoy lo pregunté al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y no hay información que haya dado esta institución del gobierno de Estados Unidos a México. Ellos se referían en Estados Unidos. Pero no hay una… Se está solicitando la información, pero no hay una información. Lo conocimos igual que ustedes por la publicación del —por sus siglas en inglés— DHS”, dijo.

Asimismo, negó que del lado mexicano se tengan indicios de una práctica similar y afirmó que la información fue en EU.