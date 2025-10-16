Seis días contra lodo y adversidad en Poza Rica; “hay ayuda pero faltan manos”

En Poza Rica, Veracruz

Por sexto día consecutivo, las calles de Poza Rica, Veracruz, volvieron a despertar con olor a humedad y a pérdida. En colonias como Palma Sola, Infonavit Gaviotas o Independencia —todas a la orilla del río Cazones—, los vecinos no despiertan: resisten entre el lodo que cubre sus hogares, las calles y los restos de lo que alguna vez fue su vida cotidiana.

Con jaladores, palas y la necesidad de que la tragedia sea pasajera, vecinos intentan rescatar fotografías que se deshacen entre los dedos y algún mueble que aún pueda salvarse. Todo lo demás —ropa, juguetes, colchones— fue ensuciado por el agua y después por el lodo del Río Cazones, que en la madrugada del viernes pasado les arrebató años enteros de historia.

Habitantes de poza rica intentan caminar por el lodo que cubre las calles, ayer. ı Foto: David Patricio›La Razón

El Dato: El Ejército y la Guardia Nacional continúan con la aplicación del Plan DN-III-E, a través de labores de limpieza y rehabilitación de vialidades en el municipio de Poza Rica, Veracruz.

SOLIDARIDAD. La esquina de la calle de Tabachin y Floresta, en la colonia Palma Sola, es el epicentro no sólo de la catástrofe provocada por el agua, también es el punto de encuentro de los vecinos que, sin importar sus diferencias, se han unido para escucharse y tenderle la mano al otro, después de que la tragedia “nos agarró dormidos”.

Elizabeth, tras vivir más de 20 años en Tabachin, limpió este miércoles su hogar después de la tragedia a marchas forzadas. Con la ropa más cómoda sacó el lodo de su sala y explicó que “el agua rebasó los dos metros de altura”, mientras con su dedo muestra las marcas en el techo, sinónimo indiscutible del paso del agua.

En el patio, su hija menor extiende al tibio sol las pocas fotografías que sobrevivieron al agua. Entre ellas, la de la boda de sus padres y la de un cumpleaños en casa. Las mira con nostalgia, pero, al sostenerlas, el papel húmedo se deshace, la tinta se corre y los recuerdos parecen borrarse junto con el lodo. “También se perdió la foto de los quince años de mi hermana mayor. Está toda sucia y doblada”, comentó.

Vista general de algunas calles afectadas por las lluvias recientes. ı Foto: David Patricio›La Razón

30 personas han muerto por las recientes lluvias en Veracruz

1,161 elementos de la Marina se desplazaron a Poza Rica

Quienes caminan por las aceras intentan no resbalar sobre el terreno húmedo y chicloso; esquivan los autos que la corriente del río arrastró y sortean los muebles inservibles que han sido apilados en las calles. Además, la carpeta asfáltica prácticamente desapareció y en su lugar queda una capa espesa de fango.

Adentrarse en la calle, aseguraron los vecinos, exige precaución: puede haber clavos o varillas que corten, o huecos que hagan perder el equilibrio a quien avanza con botas de hule para mantener los pies a salvo de las infecciones que aún laten en el agua estancada.

Dos casas más adelante de la de Elizabeth está la vivienda de Enedina, una casa de dos pisos. Con ayuda de su hermana, su esposo y su cuñado, limpia los restos del fango y, al mismo tiempo, saca con prisa los muebles que espera todavía puedan servir.

Mujer intenta limpiar su casa repleta de barro tras las anegaciones. ı Foto: David Patricio›La Razón

“Hay muchas cosas que se echaron a perder y duele deshacerse de las cosas. Estamos intentando rescatar un poco de nuestras cosas como los trastes que podemos lavar y desinfectar; pero sí, muchas cosas ya se perdieron”, señaló.

El poner la pila de muebles y basura, dijo, “es que estamos improvisando para de alguna manera sacar la basura, pero es necesario que vengan a llevársela. Tenemos seis días y aún hay gente que está sacando lodo y muebles dañados desde su casa”.

LA PRIMERA OLA. En la colonia Independencia a tan sólo 15 metros del Río Cazones, Victoria Flores recordó que el agua durante la madrugada del jueves llegó tan rápido que únicamente alcanzaron a sacar a los suyos. Después de que el caudal entró, apenas se miraba “la puntita del techo” de su casa de una sola planta.

“No tenemos nada, nada, nada más que lo poco que hemos podido traer de afuera, ropa y víveres. Todo lo demás —ropa, sala, comedor...— quedó totalmente en ruinas”, comentó con voz entrecortada.

Remoción de basura que permanece en calles de la localidad. ı Foto: David Patricio›La Razón

En medio de la hecatombe, una historia milagrosa surgió de entre las aguas, relató Victoria: “¡Colitos sí sobrevivió, gracias a Dios sobrevivió!”, cuenta mientras sonríe. El perro de la vecina, un mestizo de pelaje café claro y mirada viva, se aferró entre los escombros y se resistió a irse con el agua.

“Él sí se quedó, él no pudo salir, pero aguantó. Cuando regresamos lo encontramos todo mojado, temblando, pero vivo”, recordó, mientras Colitos deambula por la calle fangosa con las patas llenas de lodo, ladrando y moviendo la colita.

Mientras la noche cae, Victoria, su esposo, Edy, y su hijo, reflexionan sobre lo que viene. “Nos dejaron sin nada, pero otra vez vamos a salir adelante”, aseguró.

Aún espera el apoyo oficial, aunque reconoce que “la ayuda ha venido de la gente, de las comunidades aledañas, de donde ni siquiera sabía que existían”.

EL RETORNO DE LA NOCHE. Poza Rica se sume de nuevo en las penumbras y el silencio a las colonias afectadas regresa. Poca luz, pocas personas en los lodazales; no obstante, la bulla de unos taqueros voluntarios irrumpe en la Gaviotas.

“¡Pásele tenemos tacos de carnitas! Se los venimos a regalar. ¿No quieren unos tacos?”, grito al aire Armando, quien acompañado de otros tres taqueros y taquera prepararon 30 kilos de carnitas y las trajeron desde Tuxpan en un contenedor.

Servidores de la nación han censado a siete mil 658 viviendas de la región norte de Veracruz afectadas por las inundaciones del pasado 10 de octubre. ı Foto: Ulises Soriano›La Razón

“Señora, a ver, échese con nosotros unos taquitos, le juro que no se va a arrepentir”, dijo Armando a una mujer de la tercera edad quien curiosa se acercó.

Le puso en la mano una triada de tacos retacados con papel estraza y un limón; a lo que la mujer respondió con una bendición.

Bajo el fango, escuela que tomó 25 años de esfuerzo

› Por Ulises Soriano

En Poza Rica, Veracruz

En la colonia La Floresta, en los márgenes de Poza Rica, el lodo aún cubre parte del patio de la primaria Alfonso Arrollo Flores, una escuela de tiempo completo que durante años ha sido mucho más que un plantel: es el espacio donde madres y padres solteros encuentran un respiro mientras trabajan.

Hoy, entre pupitres hinchados por el agua y libros empapados, la profesora Laura Lidia Gaitán Rosales observa cómo brigadistas llegados del puerto de Veracruz palean el lodo, mientras las nubes grises amenazan con volver a inundar ese refugio que alguna vez ofreció estabilidad a decenas de familias.

La primaria Alfonso Arroyo Flores, tras el desbordamiento del río Cazones, quedó prácticamente destruida por el agua y su fuerza. La directora del plantel relató en entrevista con La Razón lo que ocurrió aquel día: “El viernes en la madrugada empezó todo. Gracias a Dios no había niños; eso fue lo mejor que pudo pasar, porque lo que vivimos fue algo que nunca habíamos visto”.

La profesora Laura Lidia Gaitán Rosales, ayer, en entrevista con La Razón. ı Foto: David Patricio›La Razón

Detalló que las aguas arrasaron con los salones, los materiales, los libros de texto y el mobiliario. “No hay pupitres, no hay nada absolutamente. Los niños se quedaron sin libros, sin útiles. Todo se perdió en la escuela”, comentó.

El Tip: Servidores de la nación han censado a siete mil 658 viviendas de la región norte de Veracruz afectadas por las inundaciones del pasado 10 de octubre.

A seis días de la tragedia, la maestra no se detiene. “Estoy invitando a que venga quien pueda. Muchos maestros están en condiciones muy extremas, pero nos ayudamos entre nosotros. Algunos padres de familia, aun con lo que están viviendo, también vienen. Todos queremos sacar adelante la escuela”.

Entre las paredes aún húmedas, los restos grises por el lodo del lábaro patrio cuelgan de la ventana de un aula. La maestra recordó la fundación de la escuela que ocupa al menos una hectárea de la colonia.

“Esta escuela la fundamos hace 25 años con la idea de ser de tiempo completo. En ese entonces casi no había alumnos y de repente tuvimos muchos, porque los papás necesitaban dejar a sus hijos en un lugar seguro mientras trabajaban”, dijo.

Su voz se quebró un poco al hablar de lo que se perdió:

“Somos una de las escuelas con más alumnos, porque aquí las mamás solas, los papás solos, encuentran apoyo. Les damos todas las facilidades, desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde”.

De acuerdo con Gaitán Rosales, la supervisión escolar de Veracruz ya pidió estadísticas para reponer los materiales, y voluntarios externos han llegado con apoyos. “Nos dicen que sí nos van a ayudar, pero no se dan abasto. Yo creo que todo es prioridad, no sólo algunas cosas. Esta escuela podría servir como comedor o albergue, pero en estas condiciones no se puede”, comentó al señalar el comedor al aire libre en el que cada mañana y tarde alimenta a 270 educandos.

Mientras barre un rincón lleno de fango, la maestra levanta la mirada y sonríe con cansancio: “Vamos a esperar, a ver qué pasa, pero se va a recuperar la escuela”. Y aunque el agua se llevó casi todo, en los ojos y ánimo de las maestras queda claro que no logró arrastrar su esperanza ni la de quienes siguen creyendo que enseñar también es resistir.

“Necesitamos brazos para limpiar”

Por Redacción

La normalidad está lejos de llegar a Poza Rica, a casi una semana de iniciadas las inundaciones derivadas por las intensas lluvias en Veracruz y otros cuatro estados de la región de La Huasteca, donde las colonias están llenas de escombros, que impiden que la recuperación avance de forma eficiente.

En entrevista para Al Mediodía con Solórzano, que se trasmite a través del canal de YouTube de La Razón, Eliezer Ramos, habitante de ese municipio veracruzano, dijo que la presencia de lodo es tan abundante que complica la sobrevivencia de los damnificados.

“Hemos tenido mucho apoyo, el apoyo con víveres no ha cesado”; sin embargo, dijo, lo más apremiante para las comunidades afectadas son manos para poder limpiar, despejar las calles y las viviendas. “Necesitamos brazos para eso”.

“La Marina, la Guardia Nacional, el Gobierno, han traído maquinaria pesada, pero es demasiado todo lo que tenemos en las calles: lodo y agua todavía”, que los cuerpos de ayuda no se dan abasto, señaló.

“El lodo es sumamente abundante, tenemos capas de cinco, 10, 15 o 20 centímetros”, agregó Eliezer.

A esto se suma que todos los objetos, muebles, utensilios domésticos, ropa y demás artículos del hogar se han convertido en basura. “Para sacar un colchón individual, se necesitan siete personas porque con el lodo, con el agua adentro, incrementa demasiado el peso”, dijo.

Eliezer remarcó que, en cuestión de ayuda, en el caso de su comunidad, la mayor parte ha llegado de los particulares, de vecinos que viven en colonias cercanas que se han volcado en gestos de solidaridad.

Asciende a 66 cifra de muertos en La Huasteca; hay 75 desaparecidos

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que la cifra de personas que perdieron la vida a causa de las lluvias en la región de La Huasteca subió a 66, al sumarse una víctima más en el estado de Hidalgo respecto al día previo.

En conferencia de prensa adelantó que ayer mismo se hará público un micrositio en el que se transparentarán las cifras de personas que han fallecido y también las que fueron reportadas como desaparecidas ante la línea 079 y que no han sido localizadas.

Respecto de estas últimas, detalló que la población ha reportado 178 desaparecidos hasta ahora, de los que 103 ya fueron localizados, por lo que quedan 75 aún sin aparecer.

Derivado de las obras para atender la región afectada por lluvias e inundaciones, se han reportado avances para abrir los caminos en 116 comunidades que estaban incomunicadas, mientras que 191 permanecen en ese estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, ayer, en conferencia de prensa. ı Foto: Cuartoscuro

El Dato: En la CDMX autoridades, universidades y colectivos habilitaron más de 30 centros de acopio para reunir alimentos, ropa y artículos de higiene para los damnificados.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva, detalló que en la red estatal, municipal y caminos alternos se han reportado 376 interrupciones, de las que 118 siguen en proceso de atención, 97 por atender y 161 fueron reparados.

Adicionalmente se tenía el registro de 54 puentes dañados, de los cuales 22 están en Hidalgo, 19 en Puebla, cuatro en Querétaro y nueve en Veracruz.

En total, hasta ayer se tenían 111 municipios afectados, de los que 28 están en Hidalgo, 23 en Puebla, ocho en Querétaro, dos en San Luis Potosí y 40 en Veracruz.

En el caso de Hidalgo se especificó que los municipios marcados como una prioridad en atención pasaron de 23 a 26 debido a que tres de ellos fueron reclasificados al contar con más de una localidad no comunicada.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, ayer, en conferencia de prensa. ı Foto: Cuartoscuro

El suministro eléctrico en la región afectada por lluvias en los cinco estados damnificados en La Huasteca se ha restablecido en 92 por ciento, reportó la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, quien advirtió que los trabajos en las zonas restantes serán más lentos a causa de la obstrucción de caminos.

“Cabe señalar que en estos momentos los avances se verán un poco menos ágiles derivado, ya, de las condiciones y del aislamiento de las comunidades que aún nos queda por restablecer”, dijo.

En Hidalgo se han tenido deslaves y condiciones meteorológicas que han complicado las labores para restablecer, dijo. Detalló que allí se calculan afectaciones a ocho mil 344 usuarios.

En Veracruz hay diez mil 471 usuarios aún sin energía; en Puebla, dos mil 942, y también allí se han tenido dificultades de acceso por puentes colapsados. Mientras tanto, en Querétaro, se registran 157 usuarios afectados.

Para seguir adelante con los trabajos de rehabilitación se han utilizado dos helicópteros para poder trasladarse a los puntos con mayores obstáculos en el camino.

Sobre el censo que ya se levanta en la región, la Presidenta detalló que ya se ha visitado 13 mil 377 viviendas por parte de los servidores de la nación, de las cuales 880 han sido en Hidalgo; 456 en Querétaro; tres mil 383 en Puebla; mil en San Luis Potosí y siete mil 658 en Veracruz.

Añadió que debido a las complejidades que ha representado el acceso a algunos de los puntos afectados, se decidió instalar 14 campamentos en los cinco estados, en los cuales se establecen los servidores para después trasladarse a las zonas por censar.

En el caso de Veracruz, los campamentos se instalaron en Poza Rica, Tantoyuca y el parque Tajín; en Hidalgo, en Huejutla, Zimapán, Tulancingo, Chapulhuacán, y Zacualtipan; en Puebla, en Huauchinango, Teziutlán y Chignahuapan; en San Luis Potosí Ciudad Valles y Matlapa; mientras que en Querétaro sólo se instaló uno en Peñamiller.

“Éstos son los campamentos, porque los compañeros son seis mil, tienen que llegar al lugar, hacen campamentos y de ahí se trasladan a cada una de las localidades para iniciar los censos”, explicó la mandataria.

Reporte a 6 días

Algunas de las actividades emprendidas por distintas instancias.

130 Caminos atendidos que presentaban interrupciones.

191 Localidades permanecen incomunicadas.

54 Puentes dañados en las cuatro entidades.

111 Municipios afectados en la región.

13,377 viviendas por parte de los servidores de la nación.

92% Se restableció el suministro a los usuarios de energía eléctrica.

Despliegan puente aéreo ante bloqueos

› Por Yulia Bonilla

Derivado de los daños a caminos que mantienen obstruido el paso a varias comunidades en Hidalgo, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó un operativo específico para tender puentes aéreos que permitan conocer la situación de manera puntual y llevar ayuda a los habitantes.

El secretario Ricardo Trevilla particularizó que se han establecido puentes aéreos con las comunidades incomunicadas de la entidad desde tres bases ubicadas en Zimapán, Zacualtipán y Pachuca, y con operaciones que tiene una capacidad de trasladar cuatro 872 despensas al día, en beneficio de 19 mil 488 personas afectadas.

El Dato: Este jueves se prevén lluvias intensas (de 75 a 100 mm) en Chiapas y Oaxaca, y muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Nayarit, Jalisco, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Aseguró que con esta medida, en la que operan 21 helicópteros, se ha logrado reducir el tiempo de apoyo para incrementar la entrega de apoyos a la población.

Estimó que con esta nueva estrategia se pueden realizar hasta ocho vuelos diarios por cada aeronave, cuando así lo permitan las condiciones meteorológicas.

Subrayó que el personal militar que se traslada en los vuelos tiene la misión especial de recabar la información sobre los bloqueos a los caminos.

Detalló que hay ocho mil 389 elementos desplegados en los cinco estados, de los que cinco mil 91 son del Ejército; tres mil 130 de la Guardia Nacional y 168 de las Fuerzas Armadas.

Del 9 al 14 de octubre se ha llevado a cabo la evacuación de 344 personas; 121 operaciones aéreas, más de 75 mil despensas entregadas y se han retirado más de 65 mil metros cúbicos de piedras y escombros.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales, detalló que se sumaron mil elementos para la atención en la zona afectada, de manera que van cuatro mil 300 efectivos desplegados en los cinco estados.

Detalló que en Poza Rica se ha brindado auxilio a tres mil 701 personas, entre las que se han dado 299 atenciones médicas. En Álamo se ha apoyado a cuatro mil 445 personas y se han realizado siete vuelos para transportar ayuda.

Sostuvo que en cada región afectada se cuenta con personal responsable de coordinar cada una de las operaciones.