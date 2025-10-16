Senado alista envío de tráilers de ayuda humanitaria a damnificados por inundaciones

El Senado de la República concretó este jueves enviar 10 tráileres con víveres y artículos de primera necesidad a las zonas afectadas por inundaciones en el país.

La presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que seis tráilers serán entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el Campo Militar Número Uno, mientras que cuatro unidades más llegarán al Aeropuerto de Pachuca, Hidalgo.

Además del envío de los tráilers, la legisladora detalló que se tiene programada la entrega de un importante número de despensas durante el fin de semana.

“Entre el domingo y el lunes vamos a entregar 80 mil despensas”, anunció Castillo Juárez durante una entrevista con medios de comunicación en las instalaciones del Senado.

La funcionaria reconoció que no cuentan con el peso exacto de la ayuda recolectada, debido a que el recinto legislativo no dispone de básculas para realizar este tipo de mediciones, aunque confió en que el Ejército realizará el pesaje correspondiente al recibir la carga.

También confirmó que existe un acuerdo entre todas las bancadas para que cada legislador done el equivalente a una quincena de sus percepciones, lo que representaría aproximadamente 65 mil 850 pesos por senador.

“Sí hubo acuerdo de todas las bancadas, de que tenemos que donar una parte de nuestros ingresos para esta causa. Sabemos que no resuelve el problema, sino que forma parte de toda la solidaridad de todos y todas las mexicanas”, expresó la senadora.

Castillo Juárez aclaró que los detalles operativos del donativo se están coordinando a través del área administrativa del Senado, y que se respetarán las particularidades de cada legislador, aunque en general todos están de acuerdo con la medida.

