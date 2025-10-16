Ventas y ganancias del comercio formal han caído 15%: ANPEC

Más de 60 mil tienditas están en riesgo de cerrar por IEPS

Integrantes de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), encabezados por Cuauhtémoc Rivera, señalaron que ante el impuesto a bebidas azucaradas y otros productos, las ventas y ganancias del comercio formal han caído 15 por ciento y más de 60 mil tienditas están en riesgo de cerrar.

Acompañados de la diputada federal Ivonne Ruiz Moreno, del PRI, integrantes de ANPEC señalaron que lo que comenzó como un impuesto saludable, que fue el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) “a diez años de su implementación, hoy es una carga económica para las y los mexicanos”.

El líder de ANPEC destacó que en el Estado de México el comercio representa el 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que, en Coacalco, municipio que representa, alcanza el 44 por ciento.

“No solo se trata de economía, se trata de justicia”, dijo

Rivera alertó sobre el crecimiento del mercado negro, señalando que tres de cada 10 cigarrillos se comercializan de forma ilegal, producto del contrabando tolerado por el propio gobierno.

En cuanto a las bebidas saborizadas, el impuesto pasará de 1.60 a 3.20 pesos por litro, un incremento del 200 por ciento, mientras que las bebidas light enfrentarán un nuevo gravamen de 3 pesos por litro.

En tanto la diputada priista dijo que el oficialismo ha agotado los recursos para sus programas clientelares y ahora pretende llenar ese vacío exprimiendo al pequeño comercio y a la economía familiar.

“México no necesita más impuestos, sino políticas inteligentes de prevención, educación alimentaria, programas deportivos y recreativos en las escuelas, y una canasta nutritiva y asequible”, sentenció.

Finalmente, hicieron un llamado a tener equidad fiscal y políticas públicas de salud integrales que no se disfracen de agendas políticas maniqueas con financiamiento oculto; exigieron ser escuchados y participar en un diálogo constructivo que beneficie realmente al consumidor y no castigue al pilar de la economía barrial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR