Zaldívar cuestiona a críticos de reforma a Ley de Amparo; acusa ‘campaña de desinformación’

A raíz de las críticas y acusaciones que políticos opositores y otros exactivos judiciales han hecho respecto a la reforma a la Ley de Amparo, el exministro Arturo Zaldívar acusó que se ha montado una “campaña de desinformación” por parte de personas a las que acusó de trabajar para deudores fiscales, responder a intereses de la oposición o de mentir deliberadamente a pesar de conocer sobre la materia.

“Quienes han criticado y están criticando al amparo, en su inmensa mayoría, lo están haciendo por razones interesadas, o porque son empleados o abogados de deudores fiscales muy conocidos, o porque son comentócratas aliados al viejo sistema que no conocen del amparo, pero se les hace muy fácil simplemente descalificar, o porque se trata de jueces o magistrados que se vieron afectados con la reforma judicial y mienten deliberadamente”, dijo esta mañana al participar en la Conferecia de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Ayer, el Senado de la República avaló en fast track, la minuta enviada por la Cámara de Diputados relativa a la reforma hecha a la ley mencionada y ya fue turnada al Poder Ejecutivo para su publicación y eventual entrada en vigor.

En respuesta a las críticas contra el proyecto, el hoy coordinador de Política y Gobierno aseguró, entre manoteos sobre el atril de la conferencia matutina, que hay quienes buscan hacer creer a la opinión pública que la reforma avalada es regresiva y limitará la defensa a la que puede recurrir la población para proteger sus derechos, lo cual negó.

“Es el instrumento mediante el cual las y los mexicanos hemos defendido nuestros derechos a través de la historia y esta institución (el juicio de amparo), por su puesto que ni se limita, ni se acota, ni se busca afectar la defensa de las personas… Es el instrumento mediante el cual las y los mexicanos hemos defendido nuestros derechos a través de la historia y esta institución por su puesto que ni se limita, ni se acota, ni se busca afectar la defensa de las personas”, declaró.

Respecto a las críticas sobre la acotación que se hizo en la reforma a la procedencia de las suspensiones judiciales, con las que se frena el acatamiento de alguna resolución judicial, explicó que la limitación establecida únicamente aplicará en dos casos.

“Cuando se ha abusado de la institución del amparo para obtener suspensión, para alargar actividades que no era correcto que se estuvieran realizando, se tuvo que modificar el amparo”, dijo.

Afirmó que el cambio avalado tiene el fin de evitar el abuso de suspensiones con lo que se llegó a dificultar u “obstaculizar” el combate al lavado de dinero o las acciones contra miembros de la delincuencia organizada.

Mencionó que algunos tribunales federales han decidido “erróneamente” levantar los bloqueos a cuentas bancarias de presuntos criminales.

De esta forma, explicó que uno de los conceptos bajo los que ya no se podrá dictar la suspensión es a casos en donde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) decida bloquear la cuenta de alguna persona vinculada con actividades ilícitas.

“Me parece que es claro que la sociedad está interesada en que el Estado pueda cumplir con sus fines. El amparo debe proteger los derechos humanos de todas a las personas, pero no puede ser instrumento en manos de delincuentes para generar daños a la sociedad”, dijo.

Otro bloqueo a las suspensiones es a las que se conceden en temas de créditos fiscales, donde aseguró que hay empresas en las que inician una defensa con las que sus cumplimientos ante el SAT se aplazan por periodos amplios.

“Los dos supuestos de suspensión que referí me parece que tienen sentido, que son lógicos, que eran abusos que había que corregir y por otro lado me parece también que todos estamos interesados en que quien debe impuestos, los pague, sin afectar sus defensas, pero haciendo que los procesos sean más cortos”, dijo.

Al referir declaraciones ante medios hechas por exactivos judiciales, como el exmagistrado Juan Pablo Gómez Fierro, dijo conocer a estas personas y aseguró que no son ignorantes del tema, por lo que los señaló de “mentir deliberadamente” al criticar la reforma.

“Uno de ellos, quien se dedicó a otorgar sus pensiones generales favoreciendo a empresas extranjeras en materia energética violando la ley y generando muchos daños al país y ahora vienen a decir, en materia retroactividad, que es el último aspecto que voy a explicar, que, por ejemplo, con esta ley si se admitió una demanda de amparo o si se otorgó una suspensión, se va a decir, al resolver el amparo, ”Ah, pues con los nuevos elementos te niego esa suspensión que ya se te había otorgado”. Esto es absolutamente falso”, dijo.

Reiteró en que también se acortan los plazos para hacer que la impartición de justicia sea más ágil, para lo cual también se ha abierto una puerta a la digitalización de la justicia.

“El amparo será más breve y los plazos serán más cortos, los jueces tendrán que resolver más rápido, habrá procedimientos que se están ajustando a partir de la reforma, pero esto no retroactivo, en lo más mínimo. Todos aquellos derechos adquiridos en los juicios de amparo en trámite son intocables e intocados, no hay retroactividad”, enfatizó.

