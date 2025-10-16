Aprueba Senado en fast track la Ley de Amparo

votación de la bancada de Morena, ayer, en el Senado de la República.

Apenas horas después de que se aprobara en la Cámara de Diputados, el Senado de la República aprobó vía fast-track, en lo general y lo particular, las reformas a la Ley de Amparo, por lo que será enviada al Poder Ejecutivo para su publicación.

La enmienda presidencial se aprobó de madrugada en San Lázaro con modificaciones, y antes del mediodía llegó a la Cámara alta.

Por la tarde, en una discusión que tuvo menos de tres horas de duración, y con la dispensa de todos los trámites para evitar pasarla a comisiones, al ser considerada de urgente resolución, fue aprobada en lo general con 83 votos a favor de la mayoría de Morena, PT y PVEM, y 38 en contra del PAN, PRI y MC, y en lo particular por 81 contra 31.

El Dato: EL contenido de la reforma presidencial en materia de amparo se analizó en audiencias públicas realizadas por separado por el Senado y la Cámara de Diputados.

Mientras la mayoría de la 4T argumentó que la reforma rescata un instrumento histórico del secuestro de poderes económicos y delincuentes, la oposición sostuvo que representa el cierre de un ciclo de debilitamiento institucional y vulnera derechos fundamentales que protegían a los ciudadanos frente al abuso gubernamental.

En tribuna, la panista Guadalupe Murguía y la emecista Alejandra Barrales cuestionaron el procedimiento legislativo. Asimismo, el coordinador de la bancada de MC, Clemente Castañeda, presentó una moción suspensiva con argumentos sobre la regresividad de la reforma, la cual fue desechada sin que se admitiera a debate.

En torno a los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, y los artículos 1, 3, 4 y 5 transitorios del proyecto de decreto, modificados por la Cámara de Diputados, motivo por el que la minuta regresó al Senado, la priista Carolina Viggiano enfatizó que la reforma restringe significativamente el alcance del interés legítimo, argumentando que menos personas y colectivos, sobre todo los más pobres y vulnerables, podrán promover amparos y serán admitidos mucho menos.

Asimismo, Viggiano cuestionó la verdadera intención detrás de la reforma, al sugerir que existe un propósito fiscal relacionado con cobros de créditos pendientes contra microempresas y pequeños comercios.

La panista Mayuli Latifa Martínez Simón señaló: “Durante estos siete años este régimen ha construido pieza por pieza un andamiaje para transformar a México en un país autoritario. Esa es la Cuarta Transformación”.

Enumeró la desaparición del Inai, la Cofece y el IFT, sosteniendo que la reforma al amparo representa el cierre del ciclo de debilitamiento institucional.

El debate giró en torno a dos concepciones antagónicas del amparo. Para la oposición, se trata de un instrumento de defensa ciudadana contra abusos gubernamentales que está siendo deliberadamente debilitado.

Para la mayoría de Morena y sus aliados, el amparo ha sido secuestrado históricamente por poderes económicos y delincuentes para evadir la ley, y la reforma lo rescata para la ciudadanía común.

La priista Claudia Anaya Mota retó públicamente a los morenistas a firmar una acción de inconstitucionalidad si tenían tanta certeza sobre la legalidad de la reforma.

“Faltan tres firmas para que presentemos una acción de inconstitucionalidad. ¿Le entran?”, preguntó directamente, dirigiéndose a los morenistas Enrique Inzunza y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidentes de las comisiones de Estudios Legislativos y Estudios Legislativos, Primera, respectivamente.

Erik Iván Jaimes Archundia, sin grupo parlamentario, solicitó se leyera nuevamente el tercero transitorio y luego ofreció su análisis: “De lo que se acaba de leer aquí, encontramos un sí, un no, un sí, pero luego, un quién sabe. Así está redactado este artículo transitorio”.

Argumentó que el texto aparentemente contradictorio crea ambigüedad sobre si realmente evita la retroactividad o simplemente la disimula bajo argumentos procedimentales.

Esta crítica técnica sobre la redacción del transitorio fue acompañada por su caracterización del artículo como “gatopardismo redactado, jurídico. La Ley de Amparo protege derechos humanos, derechos sustantivos, garantías individuales”, no simplemente cuestiones procedimentales, por lo que no puede aplicarse la doctrina sobre leyes procesales, refirió.

El morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, autor original de la reserva que iniciara el debate, explicó: “Con la reforma, los juicios en curso seguirán, pero ya no podrán usar el amparo como herramienta para evadir el cumplimiento de una sentencia firme; la justicia no se cancela, se acelera”.

María del Rocío Corona Nakamura, del PVEM, argumentó que “el amparo, esa figura que nació para proteger a las personas frente al abuso del poder, se ha convertido, en muchos casos, en un escudo de los poderosos frente al pueblo”.

La panista Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez acusó a Morena de usar la reforma para venganza política y justificar proyectos de infraestructura controvertidos, y mencionó específicamente uno: “Es porque cuando juraron que con la construcción del Tren Maya no talarían ni un solo árbol y terminaron talando más de siete millones”.

Por su parte, los senadores de Morena respondieron que las acusaciones provenían de quienes defienden los privilegios del pasado.

¿Qué cambió?

Ajustes avalados en la Cámara alta:

Artículo 128. Modifica el término “interés público” por el de “disposiciones de orden público”.

Suprime la fracción que decía “que de ejecutarse el acto se puedan causar daños de difícil reparación”.

Artículo 129: se ajusta para precisar que se considerará contrario al interés social o a disposiciones de orden público continuar con actividades o servicios que requieran autorización federal cuando no se cuente con la misma.

Transitorio: incorpora un nuevo 3.o, que establece con mayor precisión cómo se substanciarán los asuntos en trámite con la entrada en vigor del decreto.

Niega Claudia “retroactividad parcial”

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la reforma a la Ley de Amparo que rectificó la Cámara de Diputados ayer en la madrugada represente una aplicación parcial de retroactividad.

Tras un debate que se extendió por casi 16 horas, la mayoría parlamentaria que conforman Morena, PT y el PVEM en San Lázaro, avaló la enmienda, que incluyó una reserva con la que se especifica que dichos cambios serán aplicables a aquellos asuntos que sigan en proceso, a pesar de que su inicio haya sido antes de la reforma.

La mandataria confirmó que lo avalado por los legisladores se apega a la propuesta de redacción que les hizo llegar la semana pasada, y reiteró que esta decisión se basa en una jurisprudencia que dejó la antigua conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Tip: La Cámara de Diputados aprobó la minuta en lo particular, con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones.

“Sí es prácticamente es la misma propuesta que presentó aquí el ministro (Arturo) Zaldívar (coordinador general de Política y Gobierno del Gobierno de la República). Voy a repetir lo que él dijo, el ministro, dado su conocimiento jurídico: La Corte, la antigua Corte, tiene jurisprudencia en qué temas de procedimientos se aplican nuevas leyes y en qué temas no.

“Y eso es lo que quedó en el transitorio, basado en la jurisprudencia de la Corte: a qué casos se aplicarán los nuevos procedimientos, aun cuando hayan sido casos que ya se levantaron hace tiempo —repito, basado en la jurisprudencia de la Corte—; y qué casos se aplica la ley anterior”, explicó.

Comentó que otros puntos que modificaron los diputados se le hicieron saber a la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy.

“Y ya pasaría a la Cámara de Senadores para —entiendo— su aprobación. Ya veremos la discusión con los senadores. No (implicaría retroactividad). Repito: en el transitorio queda redactado lo que es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, insistió.