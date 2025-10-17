CFE restablece 95.4% del suministro eléctrico tras lluvias en varios estados

Emilia Calleja Alor, directora general de la CFE, informa sobre el restablecimiento del suministro eléctrico tras las lluvias.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que logró restablecer el 95.4 por ciento del suministro eléctrico en los estados afectados por las recientes lluvias.

Según el reporte presentado en la Mañanera de este viernes, más de 7 mil 330 usuarios en Veracruz, Hidalgo y Querétaro se beneficiaron en las últimas 24 horas.

La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, explica el despliegue de plantas generadoras y la recuperación de la red de comunicaciones. ı Foto: Captura de video

De acuerdo con la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, en Querétaro se tiene un 100% del suministro eléctrico, en Veracruz 98%, y en Hidalgo y Puebla 90%. Actualmente, 12 mil 370 usuarios continúan en proceso de reconexión.

El restablecimiento ha contado con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que transportó 14 plantas generadoras, de las cuales 12 fueron destinadas a Hidalgo y cinco a Veracruz, destacó Calleja Alor.

Claudia Sheinbaum presenta los avances de las dependencias federales durante la Mañanera. ı Foto: Captura de video

Además, la CFE trabaja en la recuperación de la red pública de comunicaciones, con un 52% de avance en torres de telefonía celular y 35% en puntos de acceso a internet. Para facilitar la conectividad, se distribuyen chips gratuitos en Centros de Atención en Veracruz, Hidalgo y Puebla, así como en oficinas de SEPOMEX.

Electricistas de la CFE restablecen el suministro eléctrico en zonas afectadas por las lluvias en Veracruz. ı Foto: Captura de video

Durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el esfuerzo de electricistas y servidores públicos:

Se pone la carne de gallina ver a los trabajadores electricistas con el agua hasta acá, llevando los postes para llevar electricidad… trabajando mañana, tarde y noche para poder abrir caminos, eso es algo muy especial Claudia Sheinbaum, presidenta de México



El Gobierno de México mantiene un micrositio de información sobre la atención a afectaciones por lluvias, disponible en gob.mx/reporteporlluvias, así como enlaces a fotografías, videos y presentaciones sobre el restablecimiento de los servicios.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am