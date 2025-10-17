Lucha por igualdad de género continúa vigente, pese a avances constitucionales: Funcionarias federales

En el 72 aniversario del voto femenino, autoridades destacaron avances como la paridad de género

Autoridades electorales y funcionarias de alto nivel del gobierno federal y local coincidieron este jueves en que, a pesar de los avances normativos significativos en materia de derechos de las mujeres, persisten desafíos que requieren atención decidida para alcanzar la igualdad sustantiva en México, durante la presentación de una edición especial de la Constitución que visibiliza con color violeta y naranja los artículos relacionados con derechos de género.

En el marco de la conmemoración del 72 aniversario del reconocimiento del voto femenino, celebrado en el Teatro de la República de Querétaro, las participantes reconocieron que el camino recorrido desde 1953 ha sido largo, pero subrayaron que la igualdad plena sigue siendo una tarea inconclusa en el país.

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, afirmó que desde el reconocimiento del voto femenino en 1953 hasta la consagración de la paridad de género en 2019 se han debilitado barreras históricas que impedían el acceso pleno de las mujeres a espacios de poder, aunque reconoció que persisten desafíos pendientes en materia de igualdad sustantiva.

“Desde la conquista del derecho al voto en 1953 hasta la consagración de la paridad en todo en 2019, se han debilitado barreras históricas como el techo de cristal que eliminaban el acceso de las mujeres a puestos de alto nivel, y se ha comenzado a erradicar el piso pegajoso, que perpetúa condiciones de desigualdad, discriminación y violencia por razón de género”, expresó durante un conversatorio con motivo del 72 aniversario del voto de las mujeres.

La magistrada reconoció que pese a los avances normativos significativos, “persisten desafíos que requieren atención y acción decidida”.

Soto Fregoso detalló que en la edición especial de la Constitución que se presentó, los textos que consagran la igualdad entre mujeres y hombres han sido destacados en color violeta y letra cursiva, mientras que los fragmentos relativos a la paridad se resaltan en el mismo color, y aquellos que reconocen el derecho a una vida libre de violencia aparecen en naranja.

La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, enfatizó el carácter pedagógico de esta edición constitucional.

“Un derecho que no se conoce es un derecho que no se puede exigir. Una victoria legal que no se comunica es una victoria a medias. La obra que hoy nos convoca llega precisamente para romper con esa invisibilidad”, señaló la consejera electoral.

Destacó que durante décadas las conquistas legales de las mujeres permanecieron como “tesoros ocultos entre páginas de leyes visibles para los expertos, pero no evidentes para la ciudadanía”.

Taddei Zavala explicó que la elección de los colores violeta y naranja no es casual. El violeta representa el estandarte histórico de la lucha feminista, mientras que el naranja conecta con el llamado global de las Naciones Unidas para erradicar la violencia contra las mujeres.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres del gobierno federal, Citlali Hernández Mora, enfatizó que combatir la violencia hacia las mujeres es el mayor reto del país y convocó a trabajar por un cambio cultural.

“No hay igualdad mientras una mujer siga recibiendo un trato inferior al realizar la misma actividad que lleva un hombre. No hay justicia mientras una mujer salga de su casa con miedo y no hay paz mientras la impunidad intenta estar por encima de la norma”, subrayó.

La magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya García, destacó la importancia de la participación de las mujeres en el Poder Judicial, donde enfrentan retos mayores que los hombres.

“Las mujeres se enfrentan a los cotidianos desafíos para el bienestar personal y de sus familias. Subrayó la participación de las mujeres en el Poder Judicial en cuyo ámbito asumen retos mayores que los hombres, como la carga de las labores del cuidado, lo que restringe su tiempo disponible para capacitarse”, indicó.

Al evento asistieron la ministra de la Suprema Corte de Justicia Yasmín Esquivel Mossa, el gobernador de Querétaro Mauricio Kuri González, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro Griselda Muñiz Rodríguez, magistrados del Tribunal Electoral, así como senadores y el presidente municipal de Santiago de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera.

MSL