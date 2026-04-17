Gobierno de México y gasolineros fijan en 28 pesos el litro de diésel.

El Gobierno de México y empresarios gasolineros acordaron fijar en 28 pesos el litro de diésel, pese al contexto internacional que ha llevado a un alza en los costos de los derivados del petróleo.

“Al día de hoy, los esfuerzos conjuntos permiten alcanzar un precio máximo de venta al público de 28.00 pesos por litro”, informó el Gobierno de México en un comunicado.

Sobre la gasolina regular, el costo del producto se mantiene en 24 pesos el litro, con la participación voluntaria de las empresas, que han considerado las distintas condiciones operativas de cada gasolinera.

“Se ha logrado mantener el precio de este energético por debajo de 24 pesos por litro en la gran mayoría de las estaciones del país, misma que se mantiene vigente”, agregó el Gobierno de México.

Además, los gasolineros y el gobierno federal aseguraron que mantienen una estrecha coordinación y comunicación que permiten beneficios directos a las familias mexicanas.

En este nuevo acuerdo participaron 32 empresas, las cuales están encabezadas por ONEXPO, Hidrosina, Diesel Cargo, Petro Seven, OXXO Gas, Gazpro, SIGASCO, entre otras.

El precio de la gasolina regular se mantiene en 24 pesos el litro. ı Foto: Cuartoscuro

Precio del diésel subió por guerra en Medio Oriente

La guerra que iniciaron Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente empujó el precio del petróleo a más de 100 dólares el barril de crudo.

De esa forma, los precios de los derivados del crudo sufrieron un incremento, el cual también se ha visto reflejado en el bolsillo de las familias mexicanas.

En ese sentido, el Gobierno de México ha implementado distintas estrategias para mitigar el golpe al bolsillo. Entre las medidas impulsadas desde Palacio Nacional destacan:

Acuerdo para mantener asequible la canasta básica

Estímulos a los precios de los hidrocarburos

Mantener bajo el precio de las tortillas

Este 17 de abril se informó la reapertura total del Estrecho de Ormuz, lo que puede ayudar a bajar el costo del barril de petróleo y todos sus derivados.

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JVR