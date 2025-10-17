Sin clases, más de 743 mil estudiantes en 5 estados │ en la imagen, la profesora Laura Lidia Gaitán Rosales, realizando labores de limpieza

Derivado de la suspensión de clases y los planteles dañados por las lluvias e inundaciones en la región de La Huasteca, más de 743 mil estudiantes se encuentran sin clases.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, detalló que hasta ayer había 821 planteles con daños en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

No obstante, derivado de la instrucción de cierre preventivo de clases, en San Luis Potosí hay 100 estudiantes afectados por la suspensión en dos planteles; 190 mil en Puebla, por la pausa en dos mil 318 escuelas.

El Tip: El titular de la SEP informó que los 821 planteles afectados están asegurados, por lo que está garantizada su reconstrucción.

La entidad más perjudicada, hasta ahora, es Veracruz, donde 380 mil 332 alumnos no tienen clases, por el paro de labores en seis mil 599 planteles; en Hidalgo hay 172 mil 545 alumnos sin clases por suspensión en tres mil 650 escuelas, y en Querétaro, la afectación es para 341 estudiantes por ocho escuelas en pausa.

Señaló que personal la educación y de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar realizan valoraciones directas en los planteles afectados para cuantificar los daños y definir las acciones de rehabilitación.

Resaltó que en las comunidades donde existan condiciones seguras, las clases podrán retomarse en modalidad remota, con el propósito de asegurar la continuidad tanto en educación básica como en media superior. Asimismo, comentó que ya se lleva a cabo el reabastecimiento de Libros de Texto Gratuitos en todas las zonas afectadas, para que ningún estudiante quede rezagado.