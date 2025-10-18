Avala San Lázaro Ley de Ingresos con 891 mmdp más que este año

Legisladores del PAN protestan contra la propuesta de la Ley de Ingresos, ayer, en el pleno de San Lázaro.

La Cámara de Diputados avaló, en lo general y lo particular, la Ley de Ingresos de la Federación 2026, la cual prevé entradas por 891 mil millones de pesos más que en 2025 y tras su aprobación se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El dictamen consolida la recaudación federal sin crear nuevos impuestos ni subir IVA e ISR, mediante un mejor combate a la evasión fiscal y una mayor eficiencia tributaria, de acuerdo con la bancada de Morena.

En votación nominal, con 349 votos a favor, 128 en contra y 0 en abstención, diputados en San Lázaro, aprobaron, en lo general los artículos no reservados, del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026. Tras la presentación de reservas por parte de los grupos parlamentarios en el Congreso a las 20:00 horas de ayer, viernes, se aprobó el dictamen en lo particular con 352 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones.

El Dato: La miscelánea fiscal que se avaló en la Cámara de Diputados pasará al Senado de la República para su revisión y posterior aprobación.

Durante la discusión el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), indicó que el dictamen consolida la recaudación federal sin crear nuevos impuestos ni subir IVA e ISR, mediante un mejor combate a la evasión fiscal y una mayor eficiencia tributaria.

El proyecto estima un ingreso total de 10 billones 193 mil millones de pesos, lo que representa 891 mil millones más que en el presente año. Prevé que los ingresos no petroleros asciendan a 7.5 billones, que son 603 mil millones adicionales y equivalen a más de las dos terceras partes de los ingresos totales.

Los ingresos petroleros serán de 1.2 billones de pesos, 62 mil más que lo pronosticado para 2025. Los de orden tributario ascenderán a 5.8 billones, casi el 60 por ciento del total de los ingresos y 542 mil millones más de lo previsto para 2025, destacando el Impuesto a las Importaciones que alcanza 254 mil millones, lo que implica 102 mil millones adicionales respecto a 2025.

En entrevista, previa a la discusión, Ricardo Monreal, líder de los diputados morenistas, anticipó que el dictamen tendrá modificaciones y mencionó “tres reservas que tienen que ver con gastos incobrables, con créditos incobrables, con afianzadoras, aseguradoras y con procedimientos generales”.

En este sentido, comentó que una de las reservas tiene como objetivo “dar facilidades y para que den un trato justo a la gente que está en esas condiciones, por parte del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

En contraparte y ya en tribuna, el diputado del PRI, Emilio Suárez Licona enfatizó que “el gobierno va a gastar más de lo que va a recaudar. Se prevé un aumento en el gasto público del 5.9 % en términos reales al pasar de 9.3 a 10.11 billones de pesos”.

“Los ingresos aumentan, pero en menor medida que los gastos, por eso la deuda crecerá”, mencionó.

Suárez Licona dijo que “con estos saldos de deuda a finales de 2026, los gobiernos de Morena prácticamente habrán duplicado la deuda histórica del país empeñando el futuro de nuestras hijas e hijos. La deuda será de casi 20 billones de pesos”.

“Es decir, cada mexicano deberá 153 mil pesos y eso se debe a las decisiones gubernamentales del sexenio pasa-

do”, adelantó.

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Flores Elizondo resaltó que “hoy tenemos un problema de fondo, los ingresos públicos no alcanzan y la deuda ya supera los 18 billones de pesos. Tan solo este año pagaremos más de un billón solo en intereses”.

“¿Y qué tenemos a cambio? Un gasto en salud que no llega ni a 3 % del PIB, es decir, en México se paga más por deuda que por la salud de nuestra gen-

te”, indicó.

El diputado del PAN, Roberto Sosa Pichardo recordó que “son 8.4 billones de pesos, es lo que el gobierno pretende recaudar, pero el tema está en lo que el gobierno quiere gastar, 10.2 billones

de pesos”.

“Sumas y restas, el déficit que vamos a tener en este país será, una vez más, de 1.8 billones de pesos y si le vamos sumando lo que ha sido año tras año en el tema del endeudamiento de México, vamos a tener en este año 2026 más de 20 billones de pesos en deuda”, expresó.

El aumento en refrescos es “para cuidar la salud”

› Por Claudia Arellano

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el objetivo del Gobierno de México con el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es reducir el consumo de las bebidas azucaradas y de la comida chatarra para prevenir enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, y no un fin fiscal.

En conferencia, indicó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) será la encargada de monitorear que las empresas cumplan con los compromisos establecidos sobre la disminución de endulzantes en sus productos.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, advirtió que si las empresas refresqueras no cumplen con el acuerdo para reducir en 30 por ciento el contenido de azúcar en sus otros productos, el Gobierno tomará otras medidas.

“La industria (refresquera) tendrá que publicar sus compromisos que, sin ser obligatorio, es una meta medible para que el público sepa si cumplen o no. En caso de no hacerlo, el Gobierno tiene muchísimas herramientas para generar mecanismos de revisión”, dijo.

En medio de la discusión de los impuestos saludables, el Gobierno federal aceptó bajar en 50 por ciento el impuesto a bebidas endulzadas con edulcorantes no calóricos, por lo que será de 1.5 pesos por litro y no de 3.08 pesos, como lo proponía el dictamen de la Cámara de Diputados, que de madrugada avaló en lo particular la Ley del IEPS.

Clark explicó que para alcanzar ese acuerdo, las empresas refrescantes hicieron tres compromisos: “En primer lugar a una reformulación, es decir, hacer que los refrescos con azúcar tuvieran menos contenido de azúcar, menos calorías, fueran menos nocivos para la salud.

“En segundo lugar, impulsar a que más personas vieran visiblemente que es mejor el refresco sin azúcar, no que sea bueno, pero que es menos dañino para la salud, esto a través de precio y a través de publicidad; y en tercer lugar tener prácticas de publicidad que buscan que los niños y adolescentes no tomen refresco”, dijo.

Sin embargo, dijo que “si nosotros seguimos viendo cada publicidad con niños y adolescentes claramente no lo están cumpliendo y nos reservamos siempre el derecho a que en los siguientes ejercicios no tengamos la misma buena fe”.