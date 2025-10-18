“Buscamos por toda la casa, ya no pudimos salvarla, estaba flotando”

Habitantes de la colonia Ignacio de la Llave muestran recuerdos de sus seres queridos tras la inundación por el río Cazones, ayer.

En Poza Rica, Ver.

En Poza Rica, hay grandes diferencias entre unas colonias y las otras, no obstante, las huellas funestas del agua persisten en paredes de la colonia Ignacio de la Llave, a un costado del puente Cazones uno, la entrada principal a la ciudad y también uno de los puntos más afectados por la inundación del viernes 10 de octubre, provocada por las intensas lluvias.

Entre las calles se escucha como un hombre retira de su hogar ropa, zapatos y otras pertenencias. Todo perteneció a Amada García Santiago, quien murió dentro de su propia casa y su cuerpo fue rescatado por su yerno, quien apila las pertenencias y recuerdos de su suegra.

Dice que fue alrededor de las dos de la tarde del pasado viernes, cuando el nivel del agua que entró del río Cazones comenzó a bajar y pudieron entrar a su casa. “Todo estaba cerrado. Buscamos por toda la casa y al registrar la cocina, ahí estaba. Ya no pudimos hacer nada. Estaba flotando al lado del refrigerador”.

El Dato: La Presidenta visitó ayer los municipios de Tempoal y Álamo, en Veracruz, afectados por las inundaciones y afirmó que la población “tiene todo nuestro respaldo”.

Recordó que el agua “ya me llegaba al pecho”, relató con voz baja. “Tuve que forzar la puerta con mi hijo; llevábamos garrafones vacíos para flotar un poco y la encontramos aquí, en la cocina”, relata mientras camina por su casa en la que su familia ayuda a limpiar.

Lo poco que lograron rescatar de su hogar y que aún creen que pueden rescatar lo apilan sobre una mesa húmeda: “Unos platos, unas cacerolas, una mesita, todo está contaminado, pero lo hacemos por cariño a mi suegra. Vamos a desinfectar todo, aunque el olor sea insoportable”. Lo que no, va a la calle en una pila donde está la cama y hasta ropa lodosa de Amada.

“Se perdió todo”, dice el yerno de doña Amada, mirando los restos que intenta rescatar. “Nada se salvó: ni documentos, ni ropa, ni muebles”. Al salir de su casa, su hijo entre la pila de lodo retiró unas chanclas “¡Mira! Las chanclas cómodas de mi abuela” y todo se queda en silencio para recordar.

A unos metros, el lodo llega hasta los 50 centímetros. Unas casas adelante, Jenni, una mujer joven que vive cerca del puente Cazones, no puede olvidar el sonido de las alarmas que apenas alcanzó a oír aquella madrugada.

“Nos dijeron que estaba lloviendo en la sierra, pero aquí ya no llovía. Cuando sonaron las alarmas, ya era demasiado tarde”, contó. “Logramos salir por gracia de dios, pero algunos de mis vecinos no. En el caso de mi vecina, la señora Amada García Santiago, cuando despertó el agua ya había cubierto la mitad del primer piso. Por la fuerza del agua no pudo abrir y murió ahogada”.

Su esposo, dice, alcanzó a romper una ventana y subió al techo para salvarse: “Así fue como logró sobrevivir. Pero no todos tuvieron esa suerte. Han pasado días y seguimos encontrando animales muertos, los escombros siguen ahí. El olor está horrible, esto no se puede minimizar”.

Jenni explicó que “no hay acceso a la parte baja del río. Dicen que todavía están sacando cuerpos. A los dos minutos de sonar la alarma, la colonia ya estaba bajo el agua”, recordó. En su casa el nivel alcanzó el primer piso. “Nos refugiamos en la azotea de un negocio y desde ahí vimos pasar a las personas flotando, a los animales ahogándose. Fue cuestión de minutos”.

En otra calle, Gerardo Chávez Medina lleva siete días limpiando. “No sé ni qué día es, perdimos la noción del tiempo”, dice mientras maniobra una bomba prestada para sacar el agua.

“Mi hija estaba sola cuando vino la corriente. La casa tiene tres niveles y gracias a eso pudieron salvarse muchos vecinos. Subieron por la escalera y se resguardaron aquí. Llegaron como cuarenta personas. Si no hubiera sido por ella, quién sabe cuántos hubieran muerto”, contó.

Gerardo aseguró que, hasta ahora, “no se ha restablecido nada. No hay energía eléctrica, no hay drenaje. Dicen que ya se normalizó Poza Rica, pero aquí no. Todo está colapsado. La única ayuda que hemos recibido ha sido de vecinos, de instituciones religiosas que traen comida. De las autoridades municipales, nadie. Solo vino gente del gobierno federal a censar”.

Mientras habla, el sonido de la planta eléctrica marca el ritmo del día. “Dicen que ya mandaron el camión vactor, pero aquí no ha llegado. Todo se quedó lleno de agua podrida”, lamentó.

Más al norte, en la colonia Granjas —vecina de Ignacio de la Llave—, Ana Patricia Luna repite una historia parecida: “Mi familia perdió todo. El agua llegó casi a la tercera planta. Mi mamá se quedó atrapada arriba, pasaron quince horas tratando de rescatarla”.

Su voz se quiebra al recordar: “No había militares, no había Protección Civil, no había Guardia Nacional. Mi esposo intentó entrar, pero no podía. Al final fue un vecino con su lancha quien la sacó. Gente de Tihuatlán vino por su cuenta a rescatar a los atrapados, no el Gobierno”.

Ana Patricia insistió en la ayuda: “Necesitamos maquinaria, palas, botas, guantes. Lo que sea. Los víveres no entran porque los coches no pueden pasar. Lo que más necesitamos son manos”.

Cifra de muertos rompe el récord histórico de 70

› Por Claudia Arellano

información oficial, revela que la cifra de fallecidos por las intensas lluvias que afectaron el centro y oriente del país desde la semana pasada aumentó a 72 y 48 personas permanecen desaparecidas.

Datos que quedaron registrados este viernes en el micrositio que habilitó el Gobierno federal donde se actualizarán en tiempo real las acciones emprendidas ante la emergencia por lluvias.

Durante la conferencia del pueblo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que “seguimos trabajando de manera conjunta para atender municipios afectados por lluvias en el país”.

El Tip: El gobierno habilitó el micrositio El gobierno habilitó el micrositio https://www.gob.mx/reporteporlluvias/ para dar información de los estados afectados.

Asimismo, informó que este fin de semana visitaría los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla, donde continuará con las supervisiones en territorio y las acciones de apoyo a la población tras las lluvias intensas que se han registrado del 6 al 9 de octubre.

La mandataria informó que San Luis Potosí está por salir de la contingencia, además de que el gobierno de la entidad ha brindado diferentes apoyos a la ciudadanía, que se sumarán los otorgados por el Gobierno federal, de la Secretaría del Bienestar.

En su conferencia, destacó que hay alrededor de 52 mil servidores públicos de los gobiernos federal y estatal que apoyan a las mexicanas y mexicanos afectados por las lluvias en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

“El heroísmo con el que atienden a la población es extraordinario, de soldados, de marinos, de guardias nacionales, de trabajadores de la industria eléctrica, de la construcción, de médicos, servidoras de la nación. Es algo realmente extraordinario, de mucha entrega y convicción del servicio público y de amor. Decirles que no están solos, que estamos ahí en este momento y que vamos a seguir apoyando a todos también en el periodo de reconstrucción”, puntualizó.

La jefa del Ejecutivo Federal informó que se habilitó el micrositio https://www.gob.mx/reporteporlluvias/ , en el que se publicará permanentemente el número de personas fallecidas o no localizadas, así como las localidades aisladas y los caminos afectados por las lluvias en La Huasteca.