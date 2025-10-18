Cambio en el PAN, ¿superficial o real?

Con la novedad de que este sábado el PAN anunciará su relanzamiento como partido. La plana mayor y la militancia de este partido, hoy encabezados por Jorge Romero, subrayará su posición como un partido “de derecha moderna” y afín al liberalismo económico. Su propósito es desmarcarse de ese amasijo debilitado llamado “oposición” y recuperar ante el electorado una identidad que se fue desdibujando por su proximidad cada vez mayor hacia el PRI, partido del régimen al que combatió desde su origen. Aunque se prevé que se renueven el logo y tal vez sus colores, nos comentan, la gran duda será ver qué tan en serio van dos cosas: la primera, su separación de fuerzas que lo han diluido como alternativa y, la segunda, su apertura de puertas a la gente de a pie, lo cual no significa que Acción Nacional se desideologice, pero sí que le baje varias rayas a la elitización de la membresía, nos hacen ver. Pendientes.